Видел убийцу без маски: в деле Фарион неожиданно появился тайный свидетель

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора о допросе тайного свидетеля.

https://glavred.info/ukraine/videl-ubiycu-bez-maski-v-dele-farion-neozhidanno-poyavilsya-taynyy-svidetel-10707236.html Ссылка скопирована

Во Львове готовят громкое свидетельство по делу Фарион / Колаж: Главред, фото: Ирина Фарион, скрин с видео

Коротко:

Во Львове суд готовится к решающему допросу по делу Фарион

Свидетель, который видел убийцу без маскировки, выступит в суде

Во Львове 15 октября в Шевченковском районном суде состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Суд согласился на ходатайство прокурора, который просил допросить тайного свидетеля через видеоконференцию. Его показания планируют заслушать 21 октября. Об этом сообщила журналистка Общественного, которая присутствовала на заседании.

Суд начал работу в 11:25. Подозреваемого Вячеслава Зинченко доставили в зал заранее. На заседании также присутствовали его адвокаты - Игорь Сулима и Владимир Вороняк, прокурор Дмитрий Петлеваный, а также дочь погибшей - София Лицо.

видео дня

Прокурор подал официальную просьбу допросить свидетеля дистанционно, в режиме видеоконференции. Зато адвокат Вороняк предоставил письменное возражение. После совещания судей коллегия приняла решение частично удовлетворить ходатайство.

"Допросить свидетеля в судебном заседании в помещении Лычаковского района города Львова в режиме видеоконференции в условиях, исключающих идентификацию свидетеля", - объявил судья.

Следующее слушание запланировано на вторник, 21 октября, в 14:00. По словам Софии Лица, именно тогда допросят тайного свидетеля, который якобы видел убийцу без маскировки.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора и тайный свидетель будет допрошен. Я хочу заранее поблагодарить тайного свидетеля, который проявил свое достоинство как мужчина и не побоялся, потому что "санитар общества", наверное, немного трясет коленками, что увидит его вживую, тайного свидетеля, который расскажет все, как он его видел в лесополосе", - прокомментировала дочь Ирины Фарион София Особа.

На предыдущем заседании, которое состоялось 8 октября, суд заслушал нескольких свидетелей - соседок профессора и мужчины, которые слышали выстрел и видели, как неизвестный в панаме и очках убегает с места преступления.

Убийство Фарион - что известно

Напомним, во Львове произошло нападение на Ирину Фарион: в нее стреляли, и она попала в больницу в критическом состоянии. По словам журналистки, пуля попала в висок, а стрелка видели соседи. Позже стало известно, что известный языковед, ученый и бывший народный депутат Ирина Фарион умерла в больнице в результате огнестрельного ранения головы.

Впоследствии появились новые детали относительно личности убийцы Ирины Фарион. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию "Мы-Украина", что, вероятно, убийцей ученого был профессионал, который имел опыт обращения с оружием.

Ранее также сообщалось, что суд избрал меру пресечения для подозреваемого. Вячеслава Зинченко взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога.

Больше важных новостей:

Об источнике: "Суспільне" Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред