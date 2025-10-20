Россияне уже в центре Купянска: в DeepState заявили о решающих неделях для города

Силы обороны Украины ведут стабилизационные действия, чтобы не допустить продвижения врага на юг города, ситуация в городе сложная, указывают аналитики.

В DeepState заявили о решающих неделях для Купянска / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, DeepState map

О чем сообщает DeepState:

Россияне смогли продвинуться в центре Купянска

Силы обороны проводят стабилизационные мероприятия

Судьба города решится в ближайшие недели

Российские оккупационные войска в Купянске на Харьковщине расширили контроль в центральной части города. Ситуация остается напряженной - группы, которые проникали в город в течение последних четырех недель, нарастили количество пехоты и пытаются продвинуться в его южную часть. Об этом сообщает аналитическая группа DeepState.

Отмечается, что Силы обороны неоднократно уничтожали врага в районе поворота с автодороги Р-79 на Садки. Конечная цель противника - инфильтроваться к переправе в Купянске-Узловом.

"К счастью, над городом работает большое количество украинских пилотов, что уменьшает наступательный потенциал противника. Тем не менее, количество россиян в городе является существенным. В центре проводятся стабилизационные действия, поэтому возможно спецназовцы что-то и опубликуют, но эти действия носят рейдовый характер - не дать накопиться и двигаться. Ближайшие недели станут решающими для судьбы Купянска. Или Силы Обороны Украины найдут резервы для стабилизационных действий, или, к сожалению, враг накопит критическую массу своей пехоты", - говорится в сообщении.

В то же время DeepState отмечает, что на восточном берегу Оскола ситуация остается относительно стабильной. Враг действует вдоль железной дороги вблизи Степной Новоселовки, но, вероятно, в ближайшей перспективе не сможет достичь значительных успехов, при условии удержания Купянска.

Купянск / Инфографика: Главред

Какая сейчас ситуация на Купянском направлении - мнение эксперта

Как писал Главред, район Купянска на Харьковщине является одним из самых сложных для Сил обороны Украины. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев.

Он подчеркнул, что противник не прекращает попыток полностью захватить город и бои продолжаются непосредственно в его пределах. Хотя оккупанты продвигаются медленно, их намерения остаются неизменными.

По словам Селезнева, для россиян критически важно взять под контроль не только Купянск, но и Купянск-Узловой из-за его логистического значения.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, диверсионно-разведывательная группа российских войск на днях прорвалась к центру Покровска. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Украины.

В то же время под Добропольем российская армия потеряла около 10 тысяч оккупантов. Кроме того, там образовались две зоны окружения, из которых враг не может вырваться. Об этом The Economist рассказал подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из первого корпуса Нацгвардии.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщил о текущей ситуации на фронте. По его словам, российских войск возле Лимана нет, а на направлении Днепропетровщины наблюдаются успехи. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил, что ситуация в Купянске улучшается, однако в районе Покровска остается сложной.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

