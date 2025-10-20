Российская ДРГ прорвалась в центр стратегического города: детали от военных

Оккупанты скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала.

ДРГ прорвалась в Покровск / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Главное:

Российская ДРГ прорвалась в центр Покровска

Россияне убили нескольких гражданских жителей

ВСУ обнаружили и ликвидировали оккупантов

Диверсионно-разведывательная группа страны-агрессора России на днях сумела прорваться в центр Покровска. Об этом сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск.

Военные рассказали, что россияне в очередной раз прибегли к нарушению международного гуманитарного права и убили нескольких гражданских жителей города. Это произошло в районе железнодорожного вокзала.

Отмечается, что объединенная ударно-поисковая группа Сил обороны обнаружила врага и ликвидировала оккупантов, которые тогда скрывались в одном из помещений железнодорожного вокзала.

"Сейчас оборона Покровска - усилена дополнительными силами и средствами. Специальные группы проводят постоянный скрининг вероятных точек проникновения в город и усиленно патрулируют город", - говорится в сообщении.

Известно, что за последние два дня украинские военные уничтожили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск.

"Призываем гражданских лиц, которые до сих пор в Покровске, без крайней необходимости не передвигаться по городу. В полосе ответственности 7 корпуса ШР ДШВ ситуация остается напряженной. Враг хочет расширить "серую зону" вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений", - отметили военные.

Ситуация в Покровске

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, что на Покровском направлении сосредоточено большое количество человеческой силы и техники противника.

Однако, он отметил, что войска РФ под Покровском давят уже полтора года, но не могут этот город ни захватить, ни окружить.

"Там опасность есть, но точно не опасность прорыва линии фронта", - подчеркнул эксперт.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, украинский майор Вячеслав Шутенко заявил, что город Константиновка не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время.

Также сообщалось, что населенные пункты, которые находятся на границе Днепропетровской и Запорожской областей и Донетчины могут стать либо частью линии соприкосновения, либо попасть под оккупацию.

В то же время, начальник управления Штурмовых подразделений Валентин Манько сказал, что благодаря четким и слаженным действиям 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады удалось полностью освободить населенные пункты Алексеевка и Степное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

