"Дружественный огонь": россияне сбили собственный самолет над Крымом, подробности

Мария Николишин
17 октября 2025, 12:19
В Крыму сейчас собирают всю информацию об инциденте.
Россияне сбили собственный самолет / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Главное:

  • Россияне сбили собственный военный самолет в Крыму
  • Это произошло во время работы ПВО

17 октября россияне сбили собственный военный самолет во время работы противовоздушной обороны по дронам во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Апострофа.

По его словам, о катастрофе сейчас собирают всю информацию.

"Так отражали атаки украинцев, что в результате (россияне, - ред.) смогли сбить собственный самолет сегодня над Крымом. Борьба продолжается. В Крыму сейчас собирают всю информацию", - подчеркнул он.

Плетенчук также добавил, что после ночных ударов по временно оккупированному полуострову, начался пожар на еще одной нефтебазе россиян.

Плетенчук о сбивании самолета - видео:

Давление ВСУ на Крым

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан считает, что Украина может давить на Крым и военные объекты там.

По его мнению, Крым - это ахиллесова пята России.

"С военной точки зрения, Крым удержать невозможно, если не контролировать материковую территорию (почему Россия и удерживает сухопутный коридор). Мы можем давить на Крым, и это абсолютно не является проблемой для нас", - подчеркнул он.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Крым - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 17 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Сообщается, что много машин скорой помощи поехало из Симферополя в поселок Гвардейское, где горит нефтебаза.

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму беспилотники ЦСО "А" Службы безопасности Украины и Сил специальных операций ВСУ поразили несколько объектов оккупантов, в частности, Феодосийский морской нефтяной терминал.

В ночь на 6 октября в оккупированном Крыму также гремели взрывы. Полуостров атаковали дроны. В результате атаки в Феодосии загорелась нефтебаза. Также в Крыму был "прилет" по воинской части между Евпаторией и селом Уютное.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

