Оккупанты в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь – "Атеш"

В оккупированном Севастополе в Крыму российские военные в срочном порядке ускорили строительство военно-морского госпиталя. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Объект, который начали строить в октябре 2022 года и планировали сдать только в конце 2026-го, теперь пытаются достроить в авральном режиме.
Причина – катастрофические потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Поток раненых превысил все ожидания, и существующие госпитали не справляются, говорится в сообщении.
Строители работают в три смены, нарушая все технологические нормы. Оккупанты экономят на материалах и безопасности, что приводит к постоянным авариям на стройке. Уже сейчас видны перекосы конструкций и проблемы с фундаментом.
"Такая спешка красноречиво свидетельствует: враг несет невосполнимые потери, а его тыловая инфраструктура не выдерживает нагрузки", – отметили в "Атеш".
Как сообщал Главред, аналитики DeepState в своей сводке установили, что оккупанты РФ захватили Перебудову, Комар и Мирное в Донецкой области. Кроме того, россияне продвинулись вблизи Ивановки и Воскресенки.
Как утверждают аналитики, ситуация на этой локации в течение последних недель изменилась. Позиции стало тяжело удерживать из-за натиска врага. Противник уничтожил часть позиций ударами дронов и артиллерии.
"Все бойцы были ранены и некоторые были вынуждены выходить своими силами", - сказали в DeepState.
На днях Силы обороны достигли успеха на Ореховском направлении в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, удалось улучшить тактическое положение вблизи населенного пункта Малые Щербаки.
Оперативная обстановка на фронте – тяжелая, сказал главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Украинская армия продолжает контрнаступать на Добропольском направлении, а оккупанты усилили удары с воздуха.
Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
