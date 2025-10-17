Укр
Ночные "прилеты" в Крыму и Донецке: горит нефтебаза и склады боеприпасов

Анна Ярославская
17 октября 2025, 07:37
Масштабные взрывы прогремели в оккупированных регионах Украины.
В Донецке и Крыму прогремели взрывы
В Донецке и Крыму прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind, t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • В Крыму и Донецке прогремели взрывы
  • В Сети пишут о "прилетах" по складам БК и нефтебазе

В ночь на 17 октября во временно оккупированных Донецке и Крыму прогремели взрывы.

Сообщается о "прилетах" в склады боеприпасов и нефтебазу.

Взрывы в Крыму

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, поселок Гвардейское атаковали БПЛА. В результате загорелась нефтебаза.

Стрельба и взрывы начались около 02:40 в ночь на 17 октября. Утром в пятницу - в 06:23 и 06:28 - снова прогремели мощные взрывы в Симферополе и Симферопольском районе.

Смотрите видео - В Крыму прогремели взрывы:

Скриншот

По предварительным данным, есть "прилет" по складу боеприпасов.

Сообщается, что много машин скорой помощи поехало из Симферополя в поселок Гвардейское, где горит нефтебаза.

Так горящая нефтебаза в Гвардейском видна из пригорода Симферополя
Так горящая нефтебаза в Гвардейском видна из пригорода Симферополя / Фото: t.me/Crimeanwind

"Из Симферополя видны два столба дыма. Один - от горящей нефтебазы в Гвардейском, второй - с аэропорта Симферополь или аэродрома в Гвардейском (они почти на одной линии)", - пишет Крымский ветер.

В Крыму поднимаются столбы дыма
В Крыму поднимаются столбы дыма / Фото: t.me/Crimeanwind

Атакованная нефтебаза в Гвардейском принадлежит сети АЗС ATAN.

"Похоже, теперь бензина и дизтоплива в Крыму станет еще меньше", - говорится в сообщении.

"ООО "Кедр" является владельцем самой большой в Крыму сети ведущих автозаправочных комплексов под брендом ATAN (насчитывает более 100 АЗК). Помимо этого, в собственности "ООО "Кедр" находится сеть нефтебаз и парк бензовозов.

Фото: t.me/Crimeanwind
Фото: t.me/Crimeanwind

Взрывы в Донецке

Минувшей ночью громко было и в оккупированном Донецке.

Как сообщают OSINT-аналитики Exilenova+, в городе были "прилеты". Вероятно, по складу боеприпасов.

Смотрите видео - В Донецке прогремели взрывы:

Скриншот

Воздушные атаки ВСУ по стратегическим объектам РФ

Как писал Главред, в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки нефти составил 4,8 млн тонн.

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Беспилотники атаковали нефтебазу в Феодосии. В результате на объекте возник масштабный пожар, пламя от которого было видно за несколько километров.

Нефтебаза в Феодоссии горела несколько дней. Шлейф дыма растянулся на 26 километров в западном направлении.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Главред

В Раде заинтриговали заявлением об ударах по Крымскому мосту

Украина имеет право бить по Керченскому мосту, который соединяет временно оккупированный Крым с материковой частью России. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, Керченский мост является незаконным сооружением, и юридические и международно-правовые основания для его уничтожения действительно есть - вопрос лишь во времени и средствах.

"Не знаю, будут ли американцы прислушиваться к угрозам или шантажу со стороны Кремля - наверняка будут определенные реакции. Но, по моему мнению, надо стремиться к уничтожению этого моста любыми доступными средствами. Это будет иметь большой психологический эффект", - сказал он.

О персоне: Александр Мережко

Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

17:53

Путин "даст заднюю" и уже поставил дедлайн: когда закончится война в Украине

17:31

Украина может пойти в реальное наступление, но все зависит от оружия США – Politico

17:29

"Я убью вас всех": русскоязычный мужчина напал на украинскую семью в ШвейцарииВидео

