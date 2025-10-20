ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

Зеленский рассказал о ситуации на фронте и успехах ВСУ.

https://glavred.info/front/vsu-otbili-chetyre-sela-na-admingranice-izvestno-gde-situaciya-uluchshilas-10707839.html Ссылка скопирована

Какая ситуация на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления президента:

В Купянске улучшилась ситуация на фронте

В окрестностях Лимана россиян нет

На Новопавловском направлении все еще сложно

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал об актуальной ситуации на фронте. В частности, он сказал, что возле Лимана россиян нет, а возле Днепропетровщины есть успехи.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Так, ситуация улучшилась в Купянске, но в Покровске - сложно.

видео дня

"В окрестностях Лимана - кто-то распространял дезинформацию постоянно - но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что на Новопавловском направлении все еще сложно.

"Ранее российские войска захватили 8 сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили 4. За остальные продолжается борьба", - отметил президент.

Он также подчеркнул, что на Сумском направлении стало легче.

Наступление РФ на фронте осенью

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что осенью у россиян нет продвижения, которое можно было бы считать стратегическим успехом.

"Если российские войска не смогли ничего достичь летом, то осенью, когда из-за погодных условий наступать сложнее, на существенные прорывы им точно рассчитывать не приходится", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, начальник управления штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что украинские военные продолжают демонстрировать успехи на Новопавловском направлении. Благодаря четким и слаженным действиям 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады удалось полностью освободить населенные пункты Алексеевка и Степное.

Военный обозреватель Богдан Мирошников сказал, что информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано.

Военный аналитик Павел Лакийчук отметил, что стратегическое наступление армии страны-агрессора России в Донецкой области продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред