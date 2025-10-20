ВСУ отбили четыре села на админгранице: известно, где ситуация улучшилась

Главное из заявления президента:
- В Купянске улучшилась ситуация на фронте
- В окрестностях Лимана россиян нет
- На Новопавловском направлении все еще сложно
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами рассказал об актуальной ситуации на фронте. В частности, он сказал, что возле Лимана россиян нет, а возле Днепропетровщины есть успехи.
По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте. Так, ситуация улучшилась в Купянске, но в Покровске - сложно.
"В окрестностях Лимана - кто-то распространял дезинформацию постоянно - но там нет "русских", там только наши войска, и все попытки прохода "русских" были ликвидированы", - говорится в сообщении.
Зеленский добавил, что на Новопавловском направлении все еще сложно.
"Ранее российские войска захватили 8 сел на админгранице с Днепропетровщиной. Позже Силы обороны отбили 4. За остальные продолжается борьба", - отметил президент.
Он также подчеркнул, что на Сумском направлении стало легче.
Наступление РФ на фронте осенью
Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман заявил, что осенью у россиян нет продвижения, которое можно было бы считать стратегическим успехом.
"Если российские войска не смогли ничего достичь летом, то осенью, когда из-за погодных условий наступать сложнее, на существенные прорывы им точно рассчитывать не приходится", - подчеркнул он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, начальник управления штурмовых подразделений Валентин Манько заявил, что украинские военные продолжают демонстрировать успехи на Новопавловском направлении. Благодаря четким и слаженным действиям 214-го отдельного штурмового батальона и 5-й отдельной штурмовой бригады удалось полностью освободить населенные пункты Алексеевка и Степное.
Военный обозреватель Богдан Мирошников сказал, что информация о полной оккупации Купянска российскими войсками не соответствует действительности. Даже о частичном контроле города врагом пока говорить рано.
Военный аналитик Павел Лакийчук отметил, что стратегическое наступление армии страны-агрессора России в Донецкой области продолжается. Самые тяжелые бои происходят вокруг Покровска, но наиболее горячо на севере от города.
