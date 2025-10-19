Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

Украина готова к переговорам при условии остановки войны на нынешней линии фронта, Путин не должен получить дополнительных территорий, указывает Зеленский.

Раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Чего больше всего боится Путин

Поедет ли Зеленский на переговоры в Будапешт

Почему Трамп изменил мнение о передаче Украине ракет Tomahawk после переговоров с Путиным

17 октября 2025 года в эфире NBC News украинский президент Владимир Зеленский во время официального визита в США дал масштабное интервью, в котором прокомментировал ряд вопросов, в частности, относительно будущего украинских территорий и передачи ракет Tomahawk.

Главред собрал основные заявления президента Украины из интервью NBC News.

Что Трамп сказал о передаче Украине ракет Tomahawk

Зеленский подчеркнул, что Украине нужны Томагавки и другое дальнобойное оружие. Он пояснил, что мы уже массово используем тысячи украинских ударных беспилотников большой дальности, но Россия применяет не только дроны иранского происхождения, ведь у нее есть собственные беспилотники и ракеты российского производства, а также дальнобойные ракеты из Северной Кореи.

Поэтому, по мнению Зеленского, полагаться только на украинские дроны трудно - нужны "Томагавки" и аналогичные средства для комбинированного применения, которое РФ уже практикует, "в США такие возможности есть, и они нужны и нам".

"Итак, наши команды работают над этим, как я уже сказал. И, честно говоря, хорошо, что президент Трамп не сказал "нет". Но на сегодня он не сказал "да", - добавил глава государства.

Tomahawk / Инфографика: Главред

Почему Трамп изменил мнение о передаче Украине ракет Tomahawk после переговоров с Путиным - чего боится Путин

На вопрос, почему Трамп изменил позицию относительно передачи Украине ракет Tomahawk после разговора с Путиным, Зеленский ответил, что не может точно сказать, ведь не имел встречи с ним перед этим звонком. Он отметил, что хорошо уже то, что Трамп не отказал в возможности поставок данных ракет. Возможно, после разговора с Путиным он что-то для себя понял. Зеленский добавил, что знал о чувствительности темы Томагавков для России.

"Они боятся, что США могут поставить их Украине. Я думаю, что Путин боится, что США поставят нам Томагавки. И я думаю, что он действительно боится, что мы их используем. И он знает, какие военные цели. Мы знаем, где они, где военные цели России. И он боится, что мы можем их использовать. И поэтому мы там, где есть", - указывает он.

Сравнение крылатых ракет Tomahawk и Калибр / Инфографика: Главред

Просил ли Зеленский ракеты Tomahawk у Байдена

Зеленский отметил, что еще при предыдущей администрации Байдена он обращался с просьбой предоставить вооружение большой дальности, в частности ракеты "Томагавк", тогда россияне не были к этому готовы.

"Они об этом не знали. Конечно, такие сюрпризы, конечно, могут сделать вас сильнее. Но потом мы так долго говорили. Теперь все знают о "Томагавках", и Путин звонит президенту Трампу. Я думаю, одна из причин - он боится, что президент (Трамп, - ред.) даст нам Томагавки", - сказал он.

На каких условиях Украина готова обсуждать вопрос территорий

Отвечая на вопрос, готова ли Украина уступить часть территорий ради завершения войны, Зеленский отметил, что понимает месседж, который президент США обнародовал после их встречи. Речь идет о необходимости завершения войны, начав этот процесс с текущей линии фронта, где находятся украинские войска.

"Да, я согласен, что если мы хотим остановить эту войну и перейти к мирным переговорам, срочно и дипломатическим путем, мы должны остаться там, где мы есть. Не давать Путину ничего дополнительного, потому что он этого хочет, потому что он террорист. Вот и все. Я не могу найти других слов", - добавил президент Украины.

Именно поэтому, по его словам, важно удерживать позиции, а затем переходить к переговорам в любом возможном формате - двустороннем или многостороннем. При этом он подчеркнул, что мирные переговоры должны проходить в спокойных условиях, без угрозы обстрелов и дроновых атак.

Он также отметил, что перед началом мирных переговоров должно начаться перемирие.

/ Фото: скриншот

Какая сейчас ситуация на фронте

Зеленский подчеркнул, что Украина не проигрывает эту войну, и Путин также не побеждает - его армия сегодня находится в слабом состоянии. Он обратил внимание, что с начала вторжения Россия захватила лишь около 1% украинской территории, при этом понеся потери в размере примерно 1 300 000 человек, что является чрезвычайно высокой ценой за такое относительное малое количество оккупированной территории.

"И я действительно не понимаю, почему лидер страны, которая является крупнейшей, которая имеет самую большую территорию в мире, нуждается еще в нескольких километрах. Вот почему я думаю, что эта война для него не о земле и не о территории. Она касается нашего суверенитета и нашей независимости. И он может это получить. Как получить? Разными инструментами. Территории - один из инструментов. Вот и все", - утверждает преиздент.

По его мнению, на поле боя Путин побеждает, что и стало причиной усиления воздушных ударов по Украине, применяя ракеты и дроны, что приводит к энергетическому кризису этой зимой.

Зеленский отметил, что ежедневно Украину атакуют около 500 иранских дронов и около 20 различных ракет, поэтому необходимы более мощные средства ПВО и дальнобойные ракеты, чтобы враг почувствовал на себе то, что чувствуют украинцы.

Откуда Россия запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Поедет ли Зеленский на переговоры с Путиным в Будапешт

Президент Трамп заявил, что планирует встретиться с Владимиром Путиным на втором саммите в Будапеште в течение ближайших недель и считает, что российский лидер действительно хочет завершить войну.

Комментируя эти слова, Зеленский отметил, что не уверен, что Путин на самом деле готов к искренним мирным переговорам. По его словам, такой момент наступит только тогда, когда на российского диктатора будет осуществлено достаточное давление, ведь он боится собственного общества и потери комфорта своего народа.

"Они будут давить на него. Он боится только своего общества. Потому что он хочет быть президентом до самой смерти. Поэтому, конечно, ему нужна поддержка общества. Поэтому он рассчитывает на продолжение этой войны. И это большой вопрос, большой вызов для всех нас", - говорит он.

В то же время Зеленский выразил сомнение, что во время саммита в Будапеште Путин будет готов к диалогу. Однако, если президент Трамп сможет усилить давление и если Путин согласится на любой формат переговоров - двусторонний или многосторонний, и это станет положительным шагом.

Президент Украины подчеркнул, что Путин пытается отложить любые реальные переговоры или встречи, понимая, что от него будут ожидать конкретных результатов. Когда лидеры воюющих стран садятся за стол переговоров, мир ждет мирных решений, именно поэтому Путин избегает этого.

Он, по мнению Зеленского, стремится выиграть время, в частности, чтобы ослабить санкционное давление, ведь боится возможных санкций со стороны Трампа, включая пошлины и вторичные ограничения, которые наносят серьезный удар по российской экономике.

"Мы говорили об этом (участие Зеленского на переговорах в Будапеште, - ред.). Они обсудят это с Путиным. Он хотел услышать мое мнение. Мое мнение таково, что мы действительно хотим справедливого и длительного мира. Нам нужны обе стороны этой трагедии. Да, он оккупант, но Украина страдает и борется. И, конечно, как могут быть какие-то соглашения без нас, о нас? Да, и я думаю, что это проще, потому что все мы должны разделять эту мысль. Потому что я не уверен, что Путин готов просто закончить эту войну. Я готов. Я сказал президенту, что я готов (ехать в Будапешт, - ред.), - резюмировал Зеленский.

Какое влияние имеют санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Гарантии безопасности

Президент Трамп предоставил Катару гарантии безопасности США, подобные статье 5 НАТО. В них говорится, что в случае нападения на Катар США придут на его защиту.

Комментируя это, Зеленский отметил, что он попросил Трампа предоставить аналогичные двусторонние гарантии безопасности для Украины.

"И, конечно, мы хотим некоторые двусторонние гарантии безопасности, двустороннее понимание того, что Соединенные Штаты, какие гарантии безопасности могут предоставить Украине. И мы обсуждаем. Мы на пути к этому результату", - резюмирует он.

5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Чем опасны переговоры в Будапеште - чего ждать Украине от встречи Путина и Трампа

Политолог Петр Олещук в интервью Главреду отметил, что он не очень верит во встречу Трампа и Путина - вряд ли Путин добровольно приедет в Будапешт. Впрочем, ситуацию еще стоит посмотреть. Если встреча не состоится или Трамп осознает, что Путин недоговороспособен, тема ракет Tomahawk вернется на повестку дня.

По словам Олещука, наиболее вероятно, что Путин и в дальнейшем будет тянуть время, демонстрируя, что способен достичь всего самостоятельно, и не заинтересован ни в каких договоренностях, стремясь лишь к капитуляции Украины.

"Но ситуация сейчас изменилась, потому что невольно Трамп нащупал слабую точку Путина. Почему невольно? Идея с Tomahawk появилась не у американцев - с ней приехал президент Украины Зеленский на встречу с Трампом. Именно Зеленский сказал Трампу о Tomahawk, о которых Трамп слышал, но точно не думал в таком контексте: что у него есть ракеты, которые имеют какую-то ценность для Украины и представляют угрозу для России", - указывает политолог.

Он добавил, что у США сейчас есть мощный аргумент для давления на Россию, но как россияне на него отреагируют, неизвестно. В течение ближайших двух недель ожидается настоящее информационное цунами по Tomahawk и переговоров, но Трамп теперь имеет карту для давления на Путина, как именно он ее использует остается неизвестным.

"А насчет встречи. Издание Financial Times писало, что первую встречу с Трампом Путин превратил в историческую лекцию о Рюрике, Ярославе Мудром и Богдане Хмельницком. Во время второй встречи Путин может попытаться это повторить, потому что он продолжает жить в мире своих идей, концепций, "единых народов" и тому подобное. Если так, то эта встреча вряд ли приведет к каким-то договоренностям. Пока что мы видим, что позиция Трампа, которая была сформулирована после встречи с президентом Украины, свелась к следующему: остановитесь там, где вы есть", - резюмирует он.

Олещук отметил, что, насколько он понимает, Трамп имел в виду замораживание войны на нынешней линии фронта "здесь и сейчас", а все остальные вопросы будут решаться позже - кем-то, где-то и как-то. Москва настаивает на выводе украинских войск из четырех областей за их административными границами и проведении "денацификации" и демилитаризации.

По мнению политолога, неясно, насколько Трамп будет принципиально отстаивать эту позицию, но она ему кажется логичной и понятной. Кроме того, Украина, похоже, убедила Трампа, что это самый простой и быстрый путь к миру, поскольку обсуждение обмена или возвращения территорий сразу значительно затянуло бы процесс. Трамп стремится действовать быстро и без задержек.

"Есть высокая вероятность, что эти переговоры Трампа и Путина в Будапеште, если даже они состоятся, завершатся ничем. Потому что Путин снова будет гнуть свое о Рюрике и Хмельницком, Трамп в ответ будет психовать и призывать остановиться. И тогда нас будет ждать новый виток историй о Tomahawk, новые пакеты помощи, 500-процентные пошлины против Китая и тому подобное. Иными словами, очень вероятно, что мы увидим повторение всего того, что мы до сих пор видели после саммита на Аляске", - отмечает политолог.

Об источнике: NBC News NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

