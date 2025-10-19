Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

Киевское Динамо формирует резервный состав и планирует замены на матч против Самсунспора.

Динамо готовит состав без ключевых игроков

Кратко:

Ярмоленко пропустит матч Лиги конференций против Самсунспора

В лазарете Шапаренко, Тымчик, Дубинчак и Биловар

Поединок состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени

Киевское "Динамо" во втором туре Лиги конференций встретится с турецким "Самсунспором". В этом поединке команде не поможет ветеран Андрей Ярмоленко.

Накануне 35-летний вингер провел несколько минут в матче чемпионата Украины против "Зари" (1:1), однако в Турцию лететь не будет. Пресс-служба клуба сообщила:

"Андрей Ярмоленко простудился, поэтому пропустит матч с "Самсунспором"".

Кроме Ярмоленко, в лазарете остаются Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак - они восстанавливаются после повреждений икроножной мышцы и тренируются по индивидуальной программе. Также не сыграет защитник Кристиан Биловар из-за проблем с приводящей мышцей.

Ближе к возвращению в общую группу колумбиец Анхель Торрес, который продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения. По данным клуба, он может возобновить полноценные тренировки уже в ближайшие дни.

Напомним, что в первом матче Лиги конференций "Динамо" уступило "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Поединок против "Самсунспора" состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

