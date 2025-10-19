Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 18:09
94
Киевское Динамо формирует резервный состав и планирует замены на матч против Самсунспора.
Динамо
Динамо готовит состав без ключевых игроков / Колаж: Главред, фото: facebook.com/fcdynamoua/photos

Кратко:

  • Ярмоленко пропустит матч Лиги конференций против Самсунспора
  • В лазарете Шапаренко, Тымчик, Дубинчак и Биловар
  • Поединок состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени

Киевское "Динамо" во втором туре Лиги конференций встретится с турецким "Самсунспором". В этом поединке команде не поможет ветеран Андрей Ярмоленко.

Накануне 35-летний вингер провел несколько минут в матче чемпионата Украины против "Зари" (1:1), однако в Турцию лететь не будет. Пресс-служба клуба сообщила:

видео дня

"Андрей Ярмоленко простудился, поэтому пропустит матч с "Самсунспором"".

Кроме Ярмоленко, в лазарете остаются Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак - они восстанавливаются после повреждений икроножной мышцы и тренируются по индивидуальной программе. Также не сыграет защитник Кристиан Биловар из-за проблем с приводящей мышцей.

Ближе к возвращению в общую группу колумбиец Анхель Торрес, который продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения. По данным клуба, он может возобновить полноценные тренировки уже в ближайшие дни.

Напомним, что в первом матче Лиги конференций "Динамо" уступило "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Поединок против "Самсунспора" состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.

Последние новости спорта

Как сообщал Главред, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре громкого скандала из-за активности в соцсетях. В сети заметили, что футболист поставил "лайки" нескольким видео с российским контентом.

Кроме того, итальянский супертяжеловес Гвидо Вианелло выразил готовность провести бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время предматчевой пресс-конференции эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе в греческий "Панатинаикос", подтвердив интерес со стороны клубов, но подчеркнув свою преданность национальной команде.

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины

Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.

В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Александр Шовковский Андрей Ярмоленко новости Динамо Киев новости футбола
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войны

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войны

17:40Мир
Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

17:01Война
Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

16:43Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Могилевская показала младшую дочь: семейный выходной

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявление

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

Страховой стаж под угрозой: появилось важное предупреждение Пенсионного фонда

Последние новости

19:19

Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

18:47

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

18:41

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

18:09

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

18:07

После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
17:40

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войныВидео

17:25

Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибокВидео

17:01

Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Реклама
16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: какие три города под особой угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

14:04

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

Реклама
14:02

Гордая мама: Леся Никитюк впервые показала личико крошки-сына

13:59

Украина нанесла массированный удар по РФ, есть "прилеты": в Генштабе раскрыли детали

13:23

Во время встречи Трампа и Зеленского прозвучал тревожный сигнал относительно войныВидео

12:51

"Очень нескоро": появился тревожный сценарий прекращения войны в УкраинеВидео

12:44

"Королевский шлейф": женщина взяла из приюта крошечного котенка - что из него выросло

12:43

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила РоссияВидео

12:00

"Ситуация для России уже критическая": назван решающий год для правления ПутинаВидео

11:51

Китайский гороскоп на завтра 20 октября: Драконам - стресс, Петухам - подозрения

11:51

Дроны-перехватчики ВСУ меняют правила войны: в Business Insider раскрыли детали

11:37

Встреча Трампа и Зеленского "дала добро" Путину на продолжение войны – Forbes

10:50

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

10:49

РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушенияФото

10:42

Чем завершится очередная серия переговоров между Трампом и Путиным?мнение

10:33

Почему 20 октября нельзя купать маленьких детей: какой церковный праздник

09:56

Украина с Трампом ничего не потеряла, потому что нельзя потерять то, чего нетмнение

09:52

Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

09:45

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

09:28

Гороскоп на завтра 20 октября: Львам - неожиданная встреча, Девам - большие перемены

09:23

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 октября (обновляется)

09:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 октября: Водолеям - возможность, Девам - деньги

Реклама
09:00

Трамп нащупал слабое место Путина, от Tomahawk еще будет пылать в Москве, тема не закрыта – ОлещукВидео

08:53

Карта Deep State онлайн за 19 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

Трамп вернулся к старым взглядам на РФ, США отдаляются от Украины - The Times

08:28

НПЗ и газоперерабатывающий завод: ВСУ мощно ударили по целям в Самаре и Оренбурге

07:35

Военная и финансовая помощь Украине значительно сократилась – NZZ

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти замок

05:30

Удача уже стоит за спиной: каким знакам зодиака скоро безумно повезет

04:43

"Днепр тоже наш": Повалий вспомнила украинский и сделала скандальное заявлениеВидео

03:35

Важный церковный праздник: что нельзя делать 19 октября

03:31

Учёные предупреждают: загадочная субстанция может оказаться гораздо ближе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять