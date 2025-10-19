Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

Кратко:
- Ярмоленко пропустит матч Лиги конференций против Самсунспора
- В лазарете Шапаренко, Тымчик, Дубинчак и Биловар
- Поединок состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени
Киевское "Динамо" во втором туре Лиги конференций встретится с турецким "Самсунспором". В этом поединке команде не поможет ветеран Андрей Ярмоленко.
Накануне 35-летний вингер провел несколько минут в матче чемпионата Украины против "Зари" (1:1), однако в Турцию лететь не будет. Пресс-служба клуба сообщила:
"Андрей Ярмоленко простудился, поэтому пропустит матч с "Самсунспором"".
Кроме Ярмоленко, в лазарете остаются Николай Шапаренко, Александр Тымчик и Владислав Дубинчак - они восстанавливаются после повреждений икроножной мышцы и тренируются по индивидуальной программе. Также не сыграет защитник Кристиан Биловар из-за проблем с приводящей мышцей.
Ближе к возвращению в общую группу колумбиец Анхель Торрес, который продолжает курс реабилитации после мышечного повреждения. По данным клуба, он может возобновить полноценные тренировки уже в ближайшие дни.
Напомним, что в первом матче Лиги конференций "Динамо" уступило "Кристал Пэлас" со счетом 0:2. Поединок против "Самсунспора" состоится 23 октября в 22:00 по киевскому времени.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
