"Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов

Руслан Иваненко
15 октября 2025, 17:29
Итальянский боксер одержал победу нокаутом над Барьерре и получил вакантный титул чемпиона WBC Continental Americas.
Фанаты обсуждают возможный поединок украинского чемпиона с итальянским тяжеловесом / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk/photos

Итальянский супертяжеловес Гвидо Вианелло выразил готовность провести бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

"С удовольствием бы с ним подрался. Я очень уважаю Усика - он лучший в мире, а потому конечно, я бы хотел боксировать с ним. Однако я также должен уважать правила. Думаю, до нашего боя остался год, но даже если Усик меня одолеет - я буду воспринимать это с уважением", - отметил Вианелло в интервью Pro Boxing Fans.

Итальянец последний поединок провел 11 октября, одержав нокаутом победу над канадцем Алексисом Барьерре и стал обладателем вакантного титула чемпиона WBC Continental Americas.

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

Усик в последний раз выходил в ринг в июле этого года, досрочно победив Даниэля Дюбуа в 5-м раунде. Следующим его соперником должен был стать Джозеф Паркер, однако украинский боксер получил отсрочку из-за состояния здоровья.

Как сообщал Главред, бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 KO) анонсировал подготовку большого выставочного поединка. По информации издания Daily Tribune, соперником филиппинца станет бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко. Шоу ориентировочно планируется на начало 2026 года в США.

Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время предматчевой пресс-конференции эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе в греческий "Панатинаикос", подтвердив интерес со стороны клубов, но подчеркнув свою преданность национальной команде.

Кроме того, первая ракетка Украины Элина Свитолина отличилась в составе национальной сборной на Кубке Билли Джин Кинг, помогши команде впервые в истории попасть в четверку сильнейших сборных мира. Значительный вклад в этот успех сделала именно Свитолина, сообщает сайт Кубка Билли Джин Кинг.

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

