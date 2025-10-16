Пойдет ли Усик в политику: чемпион мира раскрыл планы после бокса

Усик поделился мыслями о своем пути после завершения боксерской карьеры

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик открыто заявил, что не планирует связывать свою жизнь с политикой. Украинский спортсмен решил поставить точку на слухах о возможном переходе на политическую арену и объяснил свои мотивы.

По его словам, он не видит себя в роли политика и не стремится идти по пути своего земляка Виталия Кличко, который после завершения боксерской карьеры выбрал политическую деятельность. Усик отметил, что не имеет специального образования для политики, а его приоритеты остаются на спорте и карьере.

"Что я там буду делать? Зачем это мне? Как моя влиятельность мне поможет, если я буду политиком или мэром? Что меня дед какой-то встретит и скажет: "Сынок, я за тебя болел, а сейчас тебе на" и даст мне пиром. Ну, если я этому не учился, у меня нет юридического образования", - пояснил Усик в комментарии Новости LIVE.

"Зачем, если я могу хорошо... У меня карьера, вообще-то. Зачем оно мне надо? Туда надо идти тому, кто хочет скомуниздить. Я не хочу скомуниздить. У меня есть, слава Богу, я заработал и хочу сохранить свое и приумножить в чем-то другом", - добавил боксер.

Интересно, что еще в июне 2025 года издание Boxing King Media цитировало слова Усика о политике: "Политика для меня - это как лыжный спорт (показывает рукой траекторию с постоянным изменением направления движения - ред). Я не люблю политику и не хочу туда лезть".

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

