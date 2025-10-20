Укр
Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

Руслан Иваненко
20 октября 2025, 21:13
Враг концентрирует на Лимано-Купянском направлении профессиональные подразделения и активно применяет технику.
Украинские войска фиксируют попытки врага окружить Покровск и Доброполье

Кратко:

  • Враг бросил на Лимано-Купянское направление опытные подразделения
  • Активно применяется техника для продвижения и уничтожения логистики

На Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику. Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины.

По его словам, это направление остается одним из самых тяжелых.



Профессиональные подразделения врага и угроза логистике

Боец НГУ отметил, что враг бросил сюда "огромное количество опытных и профессиональных подразделений", основная задача которых - уничтожение украинской логистики.

"4-я бригада оперативного назначения держит одно из самых тяжелых направлений - Лимано-Купянское, и ежедневно уничтожает большое количество врага. Сейчас Покровское направление демонстрирует, как и где противник будет пытаться продвигаться дальше, поскольку на Лимано-Купянское направление было брошено огромное количество опытных и профессиональных подразделений, которые занимаются уничтожением украинской логистики. И надо признать, что они достигают определенных успехов", - отметил военный.

Использование техники как признак наступления

Кроме того, Отченаш отметил, что противник начал активно применять технику, что является показательным фактором и свидетельствует о попытке максимально продвинуться до наступления сезонного бездорожья.

"Это свидетельствует о том, что враг пытается продвинуться максимально далеко, пока не наступила слякоть и пока есть возможность применять технику. Ведь своим командирам, политикам, условным Путиным и подобным фигурам они докладывают, что якобы уже окружили Покровск и Доброполье, хотя это абсолютно не соответствует действительности. Однако с теми потерями, которые они несут, а это колоссальные потери, они не достигают желаемых результатов. Это 100%", - подчеркнул боец "Рубежа".

Купянск Инфографика
Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация в районе Купянска - экспертное мнение

Район Купянска на Харьковщине остается одним из самых сложных для Сил обороны Украины, отмечает военный эксперт, полковник запаса ВСУ и бывший спикер Генштаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, противник не прекращает попыток полностью захватить город, и бои продолжаются непосредственно в его пределах. Несмотря на медленное продвижение, стратегические намерения оккупантов остаются неизменными.

Селезнев подчеркивает, что для россиян критически важно установить контроль не только над Купянском, но и над Купянском-Узловым из-за его логистического значения, что делает этот участок ключевым для снабжения и перемещения сил.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, диверсионно-разведывательная группа российских войск на днях прорвалась к центру Покровска. Об этом сообщили в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск Украины.

Кроме того, по словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка пока не находится под реальной угрозой захвата в ближайшее время. В то же время постепенное продвижение оккупантов усложняет ситуацию в соседней Дружковке.

Напомним, что информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона является провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей. Об этом заявило командование 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.

Об источнике: бригада НГУ "Рубеж"

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.

