Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

Украинские защитники отражают атаки врага и уничтожают бронемашины во время боевых столкновений.

https://glavred.info/front/chetyre-odnovremennyh-udara-vraga-na-yuge-kak-razvorachivayutsya-boi-voloshin-10708115.html Ссылка скопирована

Российские войска отрабатывают разные сценарии / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Кратко:

Россияне атаковали четыре направления на юге Украины одновременно

На южном фронте враг задействовал пехоту, бронетехнику и мототехнику

Российские войска в понедельник, 20 октября, во второй половине дня осуществили одновременное наступление с четырех направлений на юге Украины.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона сообщил, что на нескольких направлениях противник начал активные штурмовые действия с участием значительного количества пехоты и бронетехники, - пишет РБК-Украина.

видео дня

Штурмовые группы оккупантов действовали вблизи Малой Токмачки, Щербаков, Новоданиловки и Новоандреевки.

"В каждой группе насчитывалось до взвода пехоты при поддержке техники", - добавил Волошин.

Состав атакующих сил и использованная техника

По его оценке, в общем составе атакующих сил было около 200 человек, три танка и полтора десятка боевых бронированных машин. Враг также использовал квадроциклы и мотоциклы.

На этих направлениях произошло до десяти боевых столкновений, некоторые из которых продолжаются до сих пор.

"Враг понес определенные потери. Несколько боевых машин были подожжены украинскими защитниками, а также уничтожено немало пехоты, но еще продолжаются бои", - отметил представитель Сил обороны юга.

Экспертная оценка угроз на юге Украины

Военно-политический аналитик и сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев отмечает, что действия российских оккупантов не ограничиваются Донбассом. По его оценке, враг стремится установить контроль над Запорожской областью и может создавать напряженность на Херсонщине.

Снегирев объясняет, что дестабилизация в регионе возможна через имитацию масштабной десантной операции, и подчеркивает: "Информационные вбросы о такой возможности уже фиксировались ранее".

Эксперт добавляет, что российские войска отрабатывают различные сценарии, поскольку понимают: достичь полного контроля над Донецкой областью исключительно военным путем будет сложно.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска расширили контроль в центре Купянска на Харьковщине и пытаются продвинуться на юг города. Украинские силы неоднократно уничтожали врага возле дороги Р-79 на Садки, а над городом работает авиация, что ограничивает наступательный потенциал оккупантов.

Напомним, что информация о якобы высадке или прорыве оккупантов в районе Херсона является провокацией. Пророссийские ресурсы распространили ее, чтобы спровоцировать панику и ввести в заблуждение местных жителей. Об этом заявило командование 34-й отдельной бригады береговой обороны 30-го корпуса морской пехоты.

Кроме этого, диверсионная группа РФ прорвалась в центр Покровска, убив нескольких гражданских возле железнодорожного вокзала. Украинские Силы обороны ликвидировали оккупантов и усилили оборону города.

Читайте также:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред