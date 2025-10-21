Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

Россия накапливает технику полгода, чтобы проводить осенние штурмы под прикрытием туманов и низкой облачности.

Российские оккупанты готовят механизированные штурмы на Малую Токмачку / Колаж: Главред, фото: flickr

Механизированные штурмы российских оккупантов на Малую Токмачку Запорожской области продолжаются, причем враг готовился к ним около полугода. Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Россия накапливала технику полгода

"Практически не было техники. Они примерно полгода и больше собирали ее во вторую волну. То есть взяли так называемую паузу для производства, восстановления, накопления техники, вывели ее. Сейчас там выведена вторая волна практически в армейские тылы. По некоторым позициям они пытаются выводить ее. Десятки единиц техники бывает в колоннах", - отметил эксперт. видео дня

Использование погоды для штурмов

По его словам, оккупанты пытаются использовать осеннюю погоду для штурмов, ведь туманы и низкая облачность ограничивают эффективность FPV-дронов ВСУ.

"Полтора - два месяца такой погоды, когда можно будет под прикрытием дождей, туманов, низкой облачности выполнять штурмы, в частности, с поддержкой техники. Они будут использовать это время", - пояснил Свитан.

Украинские защитники уже нашли механизмы для уничтожения российских колонн в сложных погодных условиях. Одна из колонн уже была ликвидирована, а по всей линии фронта от Васильевки до Купянска ежедневно уничтожается несколько колонн.

Стратегическое значение Малой Токмачки

Направление на Малую Токмачку является стратегически важным для россиян, поскольку им нужно выйти на высоты перед Запорожьем.

"Сейчас они пытались выйти из Васильевки через Каменское вдоль старого берега Каховского водохранилища в сторону Запорожья. Их остановили, оккупанты понесли достаточно серьезные потери. ВСУ отбили Малую Токмачку, взяли под контроль", - добавил эксперт.

Угроза для Запорожья

Он также подчеркнул, что от этих высот до Запорожья всего до 15 километров, что позволяет оккупантам потенциально использовать артиллерию для обстрелов южных окраин города. Поэтому на направлении уже задействованы дополнительные резервы.

Российская логистика в этом регионе затруднена: основные хабы расположены примерно в 500 км, но враг концентрирует технику вблизи Токмака и Васильевки для попыток расширения сухопутного коридора по линии Запорожье - Покровск.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.

Тем временем на Лимано-Купянском направлении фиксируется значительная активизация врага, который задействовал большое количество опытных подразделений и начал массированно использовать технику. Боец 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Национальной гвардии Украины сообщил, что это направление остается одним из самых тяжелых.

Напомним, что в понедельник, 20 октября, Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике. Об этом сообщают в пресс-службе Сил обороны юга.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

