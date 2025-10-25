Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

Сергей Кущ
25 октября 2025, 00:44
35
После серии дипломатических неудач в переговорах с Кремлем Трамп сменил своего советника, что кардинально повлияло на позицию США.
Кто убедил Трампа ввести санкции против РФ
Кто убедил Трампа ввести санкции против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Кто убедил Трампа ввести санкции против РФ
  • Почему санкции не вводились раньше

США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа ввели масштабные санкции против России.

Как сообщаетBloomberg со ссылкой на собственные источники, это решение стало возможным благодаря государственному секретарю Марко Рубио, который взял на себя роль главного переговорщика с Кремлем.

видео дня

В течение всего 2025 года Трамп отказывался вводить новые ограничения против Москвы, надеясь на дипломатическое решение войны в Украине. Его убеждения поддерживал давний бизнес-друг Стивен Уиткофф, которого президент назначил специальным посланником США в переговорах с РФ.

Впрочем, именно действия Уиткоффа привели к дипломатическому конфузу. В августе он ошибочно заверил Трампа, что россияне готовы к компромиссу, после чего в Белом доме согласовали проведение саммита на Аляске. Как выяснилось позже, Кремль воспринял эту встречу как готовность США принять российский "мирный план", который предусматривал фактическую капитуляцию Украины.

После этого случая Трамп поручил новые переговоры госсекретарю Марко Рубио, который известен жесткой позицией в отношении Москвы. Уже после первого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Рубио пришел к выводу, что позиция России осталась неизменной - и посоветовал президенту прибегнуть к санкциям.

санкции
санкции / Инфографика: Главред

Источники Bloomberg уточняют, что после телефонного разговора между Трампом и Путиным на прошлой неделе в Кремле были уверены в готовности США согласиться на передачу России остатка Донбасса. Однако после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским позиция Вашингтона изменилась: американский лидер выступил за прекращение огня вдоль действующей линии фронта.

Когда Рубио отверг попытки Лаврова убедить его в "неприемлемости" этой позиции, саммит в Будапеште был сорван. В итоге именно после этого эпизода Белый дом принял решение о новом пакете санкций против России - самом жестком с начала второй каденции Трампа.

Введение санкций против РФ - последние новости

Напомним, ранее Главред писал, что США готовят новый этап ужесточения санкций против России.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Позже Путин отреагировал на новые санкции США. Военный преступник заявил, что уважающие себя государства не действуют под давлением. Новые санкции США он охарактеризовал как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

Вам может быть интересно:

О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп санкции против России Марко Рубио
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:44Мир
Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

00:27Мир
"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

23:04Война
Реклама

Популярное

Ещё
Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Трамп установил новые временные рамки Путину: о чем идет речь

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 25 октября: Драконам - трудности, Петухам - нервы

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

"Никогда не победит": Успенская сделала неожиданное заявление об окончании войны

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти оленя

Гороскоп на сегодня 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Гороскоп на сегодня 25 октября: Весам - вознаграждение, Водолеям - крупная ссора

Последние новости

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Реклама
22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

20:31

Ракеты Aster, самолеты Mirage и не только: Макрон пообещал мощную помощь Украине

Реклама
20:04

Впервые в истории: в Киеве на маршрут выйдет двухэтажный автобус - где он будет ездить

20:00

Украинцев предупредили о реальной опасности: регионы будет заливать дождем и пойдет снег

19:51

"Хотел встретиться": на "Холостяк" пришла знакомая Тараса Цымбалюка

19:48

РФ хочет окончательно вывести из строя нашу энергосистему: Ступак назвал дедлайн

19:23

Украину накроют масштабные отключения света: появились графики на 25 октября

19:20

"Развлекай меня": почему Тарас Цымбалюк рассталася с Готочкиной

19:14

Иконы, возле которых опасно молиться в церкви: мольфар предостерег верующихВидео

19:10

Продвижение оккупантов и новая угроза для Украинымнение

19:00

Автопродление и без ТЦК: как изменятся отсрочки с 1 ноября

18:38

Как сказать на украинском "утрирую" - простой ответ, который знают не всеВидео

18:37

"Списал все, но не выдал": пользователей банкоматами Привата ждут сюрпризы

18:29

"Форсаж" возвращается: Вин Дизель заинтриговал кадрами со съемок боевика

18:03

"Вытаскивала своими руками": звезда Женского квартала рассказала о ранении брата

17:56

Людям, которые родились в эти три месяца, уготована высшая миссия

17:23

Путин внезапно отправил в США главного переговорщика - СМИ узнали, для чего

17:23

Пытал украинских пленных в Мордовии: "Доктор Зло" из расследования "Схем" попал под санкции ЕС

17:14

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

17:02

Королевский ужин из простых ингредиентов: рецепт шикарного блюда за 25 минут

16:58

"Несколько раз перечитал": Буданов назвал любимую книгу

16:57

Неожиданный выбор: Зеленская поразила образом на встрече с кронпринцессой

Реклама
16:45

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

16:42

Водители смущены: на дорогах устанавливают странный желтый знак с кругом

16:29

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках магазина одежды за 25 секунд

16:24

Много россиян уничтожено: в Торском ВСУ после зачистки подняли украинский флаг

16:24

От аномального тепла до арктических морозов: зима готовит для украинцев метеорологические качели

16:04

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

15:56

"Кого-то там лайкнул": Леся Никитюк сказала, как познакомилась со своим женихом

15:54

Путин хочет гуманитарной катастрофы: Зеленский сделал тревожный прогноз на зиму

15:43

Так пиццу вы еще не готовили: рецепт вкусного перекуса за 25 минут

15:41

Часть городов Украины зимой будет без тепла: эксперт назвал важный нюанс

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять