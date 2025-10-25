Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

После серии дипломатических неудач в переговорах с Кремлем Трамп сменил своего советника, что кардинально повлияло на позицию США.

США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа ввели масштабные санкции против России.

Как сообщаетBloomberg со ссылкой на собственные источники, это решение стало возможным благодаря государственному секретарю Марко Рубио, который взял на себя роль главного переговорщика с Кремлем.

В течение всего 2025 года Трамп отказывался вводить новые ограничения против Москвы, надеясь на дипломатическое решение войны в Украине. Его убеждения поддерживал давний бизнес-друг Стивен Уиткофф, которого президент назначил специальным посланником США в переговорах с РФ.

Впрочем, именно действия Уиткоффа привели к дипломатическому конфузу. В августе он ошибочно заверил Трампа, что россияне готовы к компромиссу, после чего в Белом доме согласовали проведение саммита на Аляске. Как выяснилось позже, Кремль воспринял эту встречу как готовность США принять российский "мирный план", который предусматривал фактическую капитуляцию Украины.

После этого случая Трамп поручил новые переговоры госсекретарю Марко Рубио, который известен жесткой позицией в отношении Москвы. Уже после первого разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Рубио пришел к выводу, что позиция России осталась неизменной - и посоветовал президенту прибегнуть к санкциям.

Источники Bloomberg уточняют, что после телефонного разговора между Трампом и Путиным на прошлой неделе в Кремле были уверены в готовности США согласиться на передачу России остатка Донбасса. Однако после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским позиция Вашингтона изменилась: американский лидер выступил за прекращение огня вдоль действующей линии фронта.

Когда Рубио отверг попытки Лаврова убедить его в "неприемлемости" этой позиции, саммит в Будапеште был сорван. В итоге именно после этого эпизода Белый дом принял решение о новом пакете санкций против России - самом жестком с начала второй каденции Трампа.

Введение санкций против РФ - последние новости

Напомним, ранее Главред писал, что США готовят новый этап ужесточения санкций против России.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Позже Путин отреагировал на новые санкции США. Военный преступник заявил, что уважающие себя государства не действуют под давлением. Новые санкции США он охарактеризовал как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.



