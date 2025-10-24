Укр
Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков

Марина Фурман
24 октября 2025, 08:22
Аналитики считают, что российская компания-гигант столкнется с серьезными проблемами, но есть один нюанс.
Смогут ли санкции США заставить Путина прекратить войну: появился прогноз аналитиков
США ударили новыми санкциями по России / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • США ввели новые санкции против нефтяных компаний России
  • Ограничения, вероятно, существенно не повлияют на Путина
  • В России научились обходить санкции

Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против нефтяных "гигантов" страны-агрессора России. Этот шаг американского лидера нанес один из самых больших ударов по усилиям российского диктатора Владимира Путина убедить Трампа заставить Украину капитулировать перед требованиями Кремля. Об этом говорится в материале The New York Times.

Способны ли новые санкции против РФ изменить ход войны

Аналитики считают, что новые санкции США против России вряд ли повлияют на военные цели военного преступника Путина.

видео дня

Основательница R.Politik Татьяна Становая отметила, что российские компании давно готовятся к новым санкциям, а Путин по-прежнему готов к большим потерям ради достижения своих целей.

Кроме этого, по ее словам, Дональд Трамп снова может изменить свое мнение.

Издание со ссылкой на российских специалистов подчеркивает, что новые санкции США не окажут значительного влияния на Путина.

Как в России научились обходить санкции

По мнению аналитиков, в России уже научились обходить ограничения. Для этого Москва использует теневой флот из сотен старых кораблей, не застрахованных западными компаниями. Также осуществляются операции через буферные компании в третьих странах.

"А поскольку на Россию приходится около 9 % мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт приведут к сокращению поставок и росту цен, что создаст стимулы для дальнейшего обхода санкций", - добавляют авторы.

В издании NYT напомнили, что перед завершением своей работы администрация Джо Байдена вводила подобные ограничения против российских нефтяных компаний "Сургутнефтегаз" и "Газпромнефть", но они имели ограниченное влияние.

Эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир считает, что "Лукойл" столкнется с серьезными проблемами, но это будут проблемы "Лукойла", а не России".

Аналитики отмечают, что экономика РФ все же переживает трудности, хотя их недостаточно, чтобы заставить Путина изменить свое направление действий и остановить войну против Украины.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Как новые санкции повлияют на Россию - мнение эксперта

Сотрудник аналитического центра Atlantic Council Ким Донаван, который ранее он работал в Белом доме и Минфине все же считает, что ограничения против возможности России продавать нефть и другие энергоресурсы окажет значительное влияние на ее экономику и способность вести войну.

"Военная машина России получит серьезный удар. Они уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором, который заставит Путина сесть за стол переговоров", - говорит Ким Донаван, которого цитирует The Wall Street Journal.

Введение санкций против РФ - последние новости

Напомним, ранее Главред писал, что США готовят новый этап ужесточения санкций против России.

Впоследствии стало известно о новом пакете ограничений, который коснулся крупных российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла". В Вашингтоне призвали Москву как можно быстрее согласиться на прекращение огня в Украине.

Позже Путин отреагировал на новые санкции США. Военный преступник заявил, что уважающие себя государства не действуют под давлением. Новые санкции США он охарактеризовал как попытку давления на Россию, что вредит двусторонним отношениям, но, по его словам, не повлияют на экономику страны.

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

