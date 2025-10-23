Укр
Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

Юрий Берендий
23 октября 2025, 18:21обновлено 23 октября, 19:00
259
Зеленский заявил, что не знаком с европейским планом завершения войны и подчеркнул, что предложения по обмену территорий Украины неприемлемы.
Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг
Зеленский раскрыл детали плана окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

  • Зеленский ничего не знает о европейском плане окончания войны
  • Первым шагом для окончания войны должно стать начало переговоров
  • Украина не пойдет на "обмен тетиториями"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наличие у стран Европы плана окончания войны России против Украины и обмена территориями со страной-агрессором. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Офис президента.

Зеленский, комментируя европейский план по завершению войны, отметил, что он не знаком с его деталями.

видео дня

"Я не знаю о плане", - сказал он.

Президент добавил, что Украина обсуждала вопрос с некоторыми партнерами и близкими друзьями, которые хотят быть готовыми к любому развитию событий. При этом Украина не желает, чтобы кто-то предлагал собственные планы с участием России через третью сторону. Поэтому настоящие европейские партнеры пытаются подготовить определенные ключевые пункты плана, чтобы быть готовыми к различным сценариям.

"Но мы знаем, что делать. Оставаться там, где мы есть. Сначала прекращение огня, если Россия готова говорить, мы готовы говорить. Это план между нами. План начинается с прекращения огня. Даже не с прекращения огня. План начинается с воли сесть и говорить. Не стоять и бороться, знаете, используя ракеты всех типов против гражданских детей. Вчера они ударили по детскому саду. Вторая армия мира, которая бьется против украинских детей. Это не показывает, что они хотят эту войну завершить. Больше давления на Россию, и они сядут и будут говорить. Я думаю, это план", - добавил он.

Зеленский об обмене территориями с Россией

Зеленский, отвечая на вопрос о предложениях спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа по обмену территориями между Украиной и Россией, отметил, что хотя иногда это называют "обменами", он соглашается с украинскими партнерами, что речь не о настоящем обмене.

"Это не обмен, когда вы обмениваете вашу территорию на вашу территорию. Это первое. Это не обмен, когда вы обмениваете ничего на вашу территорию. Это просто чьи-то желания, я не знаю почему. Это означает, ну смотрите, россияне, они получат какую-то определенную дополнительную землю, если вы выйдете со своей территории, это не обмен. Я не понимаю, что это такое. Это не только эти обмены, это же не только о территории, это о нашем суверенитете. Это неприемлемо", - резюмирует он.

Когда может закончиться война России против Украины - прогноз эксперта

Как писал Главред, российско-украинская война, вероятно, продлится как минимум до конца этого года, а Россия будет иметь ресурсы для ведения боевых действий до лета 2026-го. Такую оценку высказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

"Думаю, что активные боевые действия могут прекратиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность", - указывает он.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, дальнобойное может существенно повлиять на ход войны России против Украины. Киев уже ведет переговоры с рядом европейских государств, которые имеют ракеты Tomahawk. Президент Владимир Зеленский отметил, что глава Кремля Владимир Путин нервничает, осознавая возможные последствия передачи их Украине.

Во время успешной операции на Добропольском направлении украинские десантники не только освободили село Кучеров Яр, но и провели молниеносную спасательную миссию, ведь удалось эвакуировать из-под обстрелов десять мирных жителей.

Новый пакет санкций США против России направлен на ослабление оккупационной армии и принуждение Владимира Путина к реальному мирному урегулированию. По данным The Wall Street Journal, ограничения стали реакцией на нежелание Кремля идти на уступки. Первые шаги администрации Трампа коснулись компаний "Лукойл", "Роснефть" и еще тридцати их дочерних структур.

Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский мирное урегулирование мирные переговоры
