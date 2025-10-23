Зеленский раскрыл детали плана окончания войны - какой первый шаг

Зеленский заявил, что не знаком с европейским планом завершения войны и подчеркнул, что предложения по обмену территорий Украины неприемлемы.

Зеленский раскрыл детали плана окончания войны / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Зеленский ничего не знает о европейском плане окончания войны

Первым шагом для окончания войны должно стать начало переговоров

Украина не пойдет на "обмен тетиториями"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал наличие у стран Европы плана окончания войны России против Украины и обмена территориями со страной-агрессором. Соответствующие заявления он сделал во время пресс-конференции в Брюсселе, которую транслировал Офис президента.

Зеленский, комментируя европейский план по завершению войны, отметил, что он не знаком с его деталями.

"Я не знаю о плане", - сказал он.

Президент добавил, что Украина обсуждала вопрос с некоторыми партнерами и близкими друзьями, которые хотят быть готовыми к любому развитию событий. При этом Украина не желает, чтобы кто-то предлагал собственные планы с участием России через третью сторону. Поэтому настоящие европейские партнеры пытаются подготовить определенные ключевые пункты плана, чтобы быть готовыми к различным сценариям.

"Но мы знаем, что делать. Оставаться там, где мы есть. Сначала прекращение огня, если Россия готова говорить, мы готовы говорить. Это план между нами. План начинается с прекращения огня. Даже не с прекращения огня. План начинается с воли сесть и говорить. Не стоять и бороться, знаете, используя ракеты всех типов против гражданских детей. Вчера они ударили по детскому саду. Вторая армия мира, которая бьется против украинских детей. Это не показывает, что они хотят эту войну завершить. Больше давления на Россию, и они сядут и будут говорить. Я думаю, это план", - добавил он.

Зеленский об обмене территориями с Россией

Зеленский, отвечая на вопрос о предложениях спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа по обмену территориями между Украиной и Россией, отметил, что хотя иногда это называют "обменами", он соглашается с украинскими партнерами, что речь не о настоящем обмене.

"Это не обмен, когда вы обмениваете вашу территорию на вашу территорию. Это первое. Это не обмен, когда вы обмениваете ничего на вашу территорию. Это просто чьи-то желания, я не знаю почему. Это означает, ну смотрите, россияне, они получат какую-то определенную дополнительную землю, если вы выйдете со своей территории, это не обмен. Я не понимаю, что это такое. Это не только эти обмены, это же не только о территории, это о нашем суверенитете. Это неприемлемо", - резюмирует он.

