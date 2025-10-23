Освобождение Кучерова Яра: в ВСУ показали спасательную операцию по эвакуации гражданских

Через воздушную разведку была доставлена записка с дальнейшим порядком действий и указанием места эвакуации.

https://glavred.info/front/osvobozhdenie-kucherova-yara-v-vsu-pokazali-spasatelnuyu-operaciyu-po-evakuacii-grazhdanskih-10708976.html Ссылка скопирована

Украинские десантники провели спасательную операцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Главное из новости:

видео дня

Украинские десантники эвакуировали 10 гражданских во время освобождения Кучерова Яра

Операция осложнялась из-за маскировки оккупантов под мирных жителей

Во время успешной операции на Добропольском направлении украинские десантники не только освободили село Кучеров Яр, но и провели молниеносную спасательную операцию - из-под угрозы вражеского огня удалось эвакуировать 10 мирных жителей.

Как сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск, во время зачистки населенного пункта военные обнаружили группу гражданских, которые находились в опасной зоне. Благодаря воздушной разведке им передали записку с инструкциями и координатами для эвакуации. Людей оперативно вывели в безопасное место.

Операция осложнялась тем, что российские оккупанты часто маскируются под гражданских, что создает дополнительные риски для военных. Но несмотря на это, слаженные действия штаба и решимость десантников дали результат.

Свои люди - сверхважно. Несмотря на тяжелые условия боев и освобождение украинской земли от российских оккупантов, - отметили украинские военные.

Освобождение Кучерова Яра 22 октября стало не только тактическим успехом. Украинские защитники взяли в плен более 50 российских военных, существенно пополнив обменный фонд.

Ловушка для РФ под Добропольем

Как писал Главред, во время боев вблизи Доброполья российская армия потеряла около 10 тысяч человек живой силы, а также оказалась в двух зонах окружения, из которых оккупанты не могут выйти. Об этом изданию The Economist рассказал подполковник Арсен "Лемко" Димитрик из первого корпуса Нацгвардии.

По его словам, российские войска проводили массированные механизированные штурмы, во время которых украинские подразделения уничтожили около 50 бронемашин противника. В точке прорыва под Добропольем сначала было около сотни вражеских солдат, сейчас их "меньше сотни".

"Они оказались в ловушке в двух "кольцах". Не ожидаю, что россияне продержатся еще долго", - цитирует слова командира издание.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред