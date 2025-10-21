Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ 'отминусовали' важное звено ВПК России

Воздушные, Сухопутные и Военно-Морские Силы Украины провели совместную операцию против ВПК РФ.

ВСУ нанесли комбинированный ракетно-авиационный удар по Брянскому химическому заводу / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

Кратко:

ВСУ атаковали Брянский химический завод ракетами Storm Shadow

Удар нанесли Воздушные, Сухопутные и ВМС Украины

Повреждения объекта уточняются

Силы обороны Украины 21 октября 2025 года провели масштабный комбинированный ракетно-авиационный удар по Брянскому химическому заводу. В операции принимали активное участие Воздушные Силы в координации с Сухопутными войсками, Военно-Морскими Силами и другими подразделениями оборонительных сил.

Как сообщает Генеральный штаб, во время удара были применены ракеты воздушного базирования, в частности Storm Shadow, которые смогли прорвать систему противовоздушной обороны противника. Сейчас военные уточняют масштабы нанесенного ущерба и эффективность атаки.

Цель удара

Отмечается, что основной целью удара было ослабление мощностей военно-промышленного комплекса врага, в частности предприятий, которые изготавливают компоненты для боеприпасов и ракет.

"Брянский химический завод является важной составляющей ВПК страны-агрессора. На этом предприятии производятся порох, взрывчатые вещества и компоненты для ракетного топлива, в частности для боеприпасов и ракет, которые враг применяет для обстрелов территории Украины", - заявили в Генштабе.

Подтверждение результатов удара ожидают после проведения разведки и детальной оценки.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Экспертная оценка относительно ударов по стратегическим объектам РФ

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний прокомментировал потенциальные цели для дальнобойных ударов Украины на территории РФ. Он отметил, что возможность атаки на "ямальский крест" - ключевой узел пересечения газопроводов в России - в значительной степени зависит от способности Украины обеспечить производство достаточного количества ракет. При этом Загородний подчеркнул, что подобные стратегические объекты имеют высокий уровень охраны и поддержку мощных систем противовоздушной обороны.

По его словам, со временем угроза поражения Ямальского креста и других важных инфраструктурных узлов может стать действенным инструментом давления на агрессора, увеличивая стратегическое влияние Украины в войне.

Эксперт также отметил, что сейчас приоритетом для Украины является последовательная работа над поражением этих критических объектов, имеющих решающее значение для экономики и военно-промышленного комплекса России.

Успешные операции ВСУ в тылу врага - новости по теме

Как писал Главред, подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки МО Украины атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ.

Кроме того, спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины успешно провели очередную операцию на временно оккупированных территориях, уничтожив два легкомоторных самолета врага.

Напомним, что в ночь на 16 октября подразделения Сил специальных операций поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области России.

