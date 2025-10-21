"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Главное:
- РФ готовит новый массированный удар по Украине
- Киев и западные регионы в особой опасности
Украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги, которые могут раздаваться в ближайшие ночи. Соответствующее заявление сделал 21 октября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Призывая людей реагировать на тревоги, он отметил, что есть "тревожные сигналы".
"Хочу попросить реагировать на тревоги, которые могут буди в ближайшие ночи. Есть тревожные сигналы, поэтому реагируем", - сообщил городской голова Ивано-Франковска.
О чем предупреждают в мониторинговых каналах
К тому же в мониторинговых каналах распространяется информация о том, что в течение ближайших возможны массированные ракетные удары по Украине. Красный уровень угрозы объявлен для Киева и области и для западных регионов.
Есть вероятность, что захватчики уже почти неделю готовы к нанесению комбинированного удара.
Украинский военный, который ведет Телеграмм-канал "Думки Фронтовика" подтвердил, что в течение 24-72 часов возможен массированный ракетный удар со стороны врага.
"Не пренебрегайте тревогой и идите в укрытие", - подчеркнул военный.
РФ готовит массированные удары - какие города под угрозой
Россияне сразу после наступления первых морозов продолжат наносить массированные комбинированные удары по энергообъектам Украины.
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман в комментарии Главреду рассказал, что Россия сосредоточит удары на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре, проще говоря, на всех областных центрах.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, днем, 21 октября российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" по Черниговской области. Под ударом врага оказался Новгород-Северский. В результате атаки врага есть погибшие и раненые.
Напомним, около полуночи 21 октября в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБами).
Кроме этого, в результате российских атак Чернигов полностью обесточен, в городе полностью отсутствовало водоснабжение.
