"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

Мэр Ивано-Франковска призвал украинцев реагировать на воздушные тревоги.

Украинцев предупредили о высоком уровне ракетной угрозы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

РФ готовит новый массированный удар по Украине

Киев и западные регионы в особой опасности

Украинцев призвали реагировать на воздушные тревоги, которые могут раздаваться в ближайшие ночи. Соответствующее заявление сделал 21 октября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Призывая людей реагировать на тревоги, он отметил, что есть "тревожные сигналы".

"Хочу попросить реагировать на тревоги, которые могут буди в ближайшие ночи. Есть тревожные сигналы, поэтому реагируем", - сообщил городской голова Ивано-Франковска.

О чем предупреждают в мониторинговых каналах

К тому же в мониторинговых каналах распространяется информация о том, что в течение ближайших возможны массированные ракетные удары по Украине. Красный уровень угрозы объявлен для Киева и области и для западных регионов.

Есть вероятность, что захватчики уже почти неделю готовы к нанесению комбинированного удара.

Украинский военный, который ведет Телеграмм-канал "Думки Фронтовика" подтвердил, что в течение 24-72 часов возможен массированный ракетный удар со стороны врага.

"Не пренебрегайте тревогой и идите в укрытие", - подчеркнул военный.

РФ готовит массированные удары - какие города под угрозой

Россияне сразу после наступления первых морозов продолжат наносить массированные комбинированные удары по энергообъектам Украины.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман в комментарии Главреду рассказал, что Россия сосредоточит удары на городах-миллионниках, в частности на Киеве, Львове, Днепре, проще говоря, на всех областных центрах.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, днем, 21 октября российские оккупационные войска устроили массированную атаку ударными БпЛА типа "Шахед" по Черниговской области. Под ударом врага оказался Новгород-Северский. В результате атаки врага есть погибшие и раненые.

Напомним, около полуночи 21 октября в Харькове во время воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. По данным Воздушных сил, российские войска атаковали город управляемыми авиабомбами (КАБами).

Кроме этого, в результате российских атак Чернигов полностью обесточен, в городе полностью отсутствовало водоснабжение.

