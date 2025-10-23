"Выбьет трон из-под Путина": названа интересная цель для ВСУ

Кадры разрушенного Кремля могли бы создать нужную информационную картинку, считает Алексей Гетьман.

Разрушение Крымского моста привело бы к свержению Путина - эксперт / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Кратко:

Сокрушительный удар по Крымскому мосту снесет Путина с трона

Украина способна устроить блекаут в Москве

Разрушение Кремля создало бы нужную для Украины картинку

Украине вряд ли принесет дивиденды блэкаут в Москве, но разрушенный Кремль мог бы создать оптимальную картинку. Если будет достаточное количество необходимых дальнобойных ракет, можно нанести сокрушительный удар по Крымскому мосту и, тем самым, фактически снести Владимира Путина с трона. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Алексей Гетьман.

Нужен ли Украине блэкаут в Москве

Во время чата на Главреде он рассказал, что никакого особого эффекта от блэкаута в российской столице не будет.

Однако нужную картинку создало бы разрушение Кремля.

"Это давление и эмоциональное воздействие на российское население. Особого эффекта от блэкаута в Москве не будет, потому что не будет картинки – не темноту же показывать. А вот кадры разрушенного Кремля пошли бы гулять по информационному пространству. Поэтому блэкаут повлияет в основном на москвичей, даже питерцы не особо на это отреагируют. А вот на кадры с падающей башней Останкино они бы отреагировали", - отметил Гетьман.

Украине нужен удар по Крымскому мосту

По словам эксперта, Украина способна устроить блэкаут в Москве даже своими отечественными ракетами. Однако лучше бить по Крымскому мосту, поскольку это "выбьет трон из-под Путина".

"Да, мы способны. Если нанесем массированный удар по той же Москве. Если у нас будут "Длинные Нептуны", "Фламинго" (это очень неплохое оружие, даже лучше Tomahawk: и летает дальше американской ракеты, и несет вдвое больше взрывчатки) и так далее. Если у нас будет большое количество таких ракет, и мы сможем осуществить масштабную атаку на что-то символическое для россиян, чтобы "нарисовать картинку" (удар по НПЗ не рисует картинку). Например, если Керченский мост или что-то другое символическое будет уничтожено нашим ударом, эта картинка пойдет гулять. Именно это выбьет трон из-под Путина. Любой диктатор боится двух вещей – показаться смешным и слабым, потому что это будет признаком того, что его скоро снесут. Показать Путина смешным нам вряд ли удастся, потому что у россиян специфическое чувство юмора, а вот слабым его показать мы можем, уничтожив объект, который эмоционально повлияет на россиян", - подчеркнул Алексей Гетьман.

Война России против Украины – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина не пойдет на так называемые территориальные уступки. Также он допустил, что прекращение огня все еще возможно.

Украина уже ведет переговоры по ракетам Томагавк со странами, у которых они есть, рассказал Владимир Зеленский. Удары таким оружием помогут Путину осознать последствия войны.

Новые санкции США против России загоняют Путина в угол, написали журналисты Sky News. Таким образом, Вашингтон пытается добиться от главы Кремля уступок в вопросе завершения российско-украинской войны.

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

