Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции Украины

Прекращение огня все еще возможно, Украина не уступит территории - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот Офис президента, УНИАН

Украина не намерена идти на так называемые территориальные уступки. Глава Белого дома Дональд Трамп принял решение, которого ждали в Киеве. Прекращение огня остается возможным, но нужно усилить давление на Россию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Во время совместного с президентом Европейского Антониу Коштой общения с прессой в четверг, 23 октября, накануне заседания Евросовета в Брюсселе, украинский гарант сделал ряд заявлений.

Украина не уступит агрессору территории

"Никаких территориальных уступок", - так ответил Зеленский на вопрос одного из журналистов.

"Именно то, чего мы ждали"

Также президент сказал, что новые ограничения в отношении России со стороны США – это то, чего ожидали в Киеве.

"Решение Трампа по энергетике и санкциям - это именно то, чего мы ждали", - отметил Зеленский.

Условие прекращения огня

По его мнению, прекращение огня все еще возможно. Однако для реализации таких планов нужно усилить давление на Россию.

"Cease-fire, возможен. Я думаю, каждый из нас хочет cease-fire. Но нужно больше давления на Россию для cease-fire. Мы готовы к переговорам по cease-fire", - уточнил Зеленский.

Условие переговоров

Украина готова к любому формату переговоров, условие – справедливый и длительный мир.

"Мы готовы к любому формату. Но важное значение переговоров - нам нужен справедливый и долговременный мир", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Что будет, если Путин не пойдет на мир – мнение эксперта:

Если Путин не согласится на мир, Трамп, возможно, пойдет на поставки Украине Томагавков и других вооружений, сказал в интервью Главреду бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

"А если Трамп увидит, что Путин его в очередной раз "кинул", у него, думаю, проснется элементарное самоуважение и достоинство. Я все-таки исхожу из того, что слишком долго Трамп терпеть все эти "штучки" Путина не будет.

За последние три с половиной года мы поняли, что лучшая гарантия безопасности – это наши собственные дроны и ракеты. Это то, что действительно нужно Украине", - подчеркнул Огрызко.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, журналисты Axios написали, что Трамп во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября сказал, что пока не готов поставить Украине ракеты Tomahawk. До этого президент Штатов не исключал такой возможности, но все изменил разговор с Путиным, после которого Трамп и глава Кремля также договорились о встрече в Будапеште.

Впрочем, 23 октября Трамп вдруг отменил встречу с Путиным, назвав ее нецелесообразной на данном этапе. После этого США ввели новые санкции в отношении России. Под удар попали Лукойл, Роснефть и 30 других связанных с ними юридических лиц.

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет, считает Владимир Зеленский. Суть предложения Трампа – остановить войну на текущей линии фронта.

