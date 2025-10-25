Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

Руководитель ГУР отметил, что удары вглубь РФ эффективны благодаря слабым местам в российской ПВО.

Украина кардинально изменила подход к войне / Коллаж: Главред, фото: 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта, ГУР

Ключевые тезисы Буданова:

Украина кардинально изменила тактику ведения войны

Удары вглубь РФ парализовали нефтяную отрасль и сорвали работу "оборонки" врага

РФ не может защитить все свои объекты из-за огромной территории

Украина кардинально обновила подход к ведению войны. Глубокие удары по территории России уже приносят заметные результаты. Об этом заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов в интервью Il Foglio.

По его словам, теперь Украина сочетает оборону на фронте с точечными ударами по стратегическим целям в глубоком тылу противника. Это стало возможным благодаря сочетанию технологических инноваций, новых методов планирования операций, более гибкого мышления украинского командования.

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях. Первый - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов бюджета РФ. Второй - целенаправленные атаки на оборонную промышленность и компании, производящие оружие и технику для армии", - рассказал руководитель ГУР.

По данным издания, недавно украинские беспилотники успешно атаковали Брянский химический завод, который производит порох, взрывчатку и ракетное топливо, а также нефтеперерабатывающий завод в Дагестане. Буданов отметил, что удары стали возможны благодаря слабым местам в российской системе ПВО.

"Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Россией проходят без проблем", - сказал он.

Буданов добавил, что несмотря на попытки Кремля увеличить количество средств противовоздушной обороны, Россия физически не способна защитить огромное количество своих стратегических объектов.

"Объемы России слишком велики, чтобы защитить все", - подчеркнул генерал-лейтенант.

В то же время, по словам руководителя ГУР, Кремль пытается избежать экономического кризиса, увеличивая экспорт сырой нефти и сжиженного газа.

"Мы создаем проблемы для темпов российского военного производства", - подчеркнул Буданов.

Получит ли Украина Томагавки - мнение эксперта

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко в комментарии Главреду заявил, что тема поставок в Украину крылатых ракет Tomahawk не исчерпана, однако ее не стоит обсуждать публично. По словам дипломата, публичные заявления могут осложнить переговорный процесс и поставить под угрозу чувствительные договоренности.

"Эти ракеты нам, безусловно, нужны... Но одних Tomahawk мало - они должны быть частью комплекса уничтожения российских объектов. Если мы применим комплексный подход, то есть Tomahawk, дроны, разведка и т.д., тогда получим результат", - сказал Огрызко.

Ракеты Tomahawk / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Как сообщал Главред, 24 октября президент Зеленский заявил, что Россия стремится создать гуманитарную катастрофу в Украине этой зимой, продолжая массированные удары по энергетической инфраструктуре. Он подчеркнул, что Путин не планирует прекращать войну.

Также 23 октября Зеленский заявил, что Украина может получить американские крылатые ракеты Tomahawk, однако пока их у ВСУ еще нет. Он также подчеркнул, что Украина никогда не использовала американское дальнобойное оружие для ударов по территории России - только по целям на оккупированных территориях.

Кроме этого, 22 октября издание WSJ сообщило, что администрация Трампа сняла ограничения на удары Украины по территории России западными ракетами дальнего действия. Теперь для этого не требуется согласование министра обороны США.

