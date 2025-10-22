США сняли ключевое ограничение на удары по России западным оружием - детали от WSJ

США отменили ключевые ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет.

США сняли ключевое ограничение для Украины по ударам по России / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале The Wall Street Journal:

США сняли ограничения на удары дальнобойными ракетами по России

Соответствующее решение было принято администрацией Трампа на прошлой неделе

Администрация Трампа сняла важное ограничение по использованию Украиной отдельных ракет дальнего действия, предоставленных западными партнерами. Это решение позволяет Киеву усилить удары по целям на территории России и повысить давление на Кремль. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает "Европейская правда".

Отмечается, что после смены администрации в США Пентагон ввел процедуру, по которой удары Украины по российским целям с использованием западных ракет, базирующихся на американских разведданных, требовали отдельного согласования. Окончательное решение о таких ударах принимал глава Пентагона.

Долгое время Украина не получала разрешений на применение этих ракет, но недавно, по данным WSJ, полномочия по одобрению атак передали подразделению Объединенных сил НАТО в Европе под руководством генерала Алексуса Гринкевича. Первый утвержденный удар Украина осуществила во вторник, поразив завод в Брянске, который производил взрывчатку и топливо для ракет.

Источники WSJ считают, что отмена ограничений существенно не повлияет на ситуацию на фронте из-за ограниченного запаса ракет Storm Shadow, однако ожидают их более активного использования.

"Решение об отмене ограничений было принято до встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме на прошлой неделе", - указывает один из источников издания.

Ранее во время переговоров с Дональдом Трампом Владимир Зеленский предлагал получение крылатых ракет Tomahawk в обмен на украинские беспилотники, однако, по сообщениям СМИ, Трамп отклонил это предложение, и встреча прошла в напряженной атмосфере.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Какой сигнал Путин получил от Трампа - мнение эксперта

Как писал Главред, в Соединенных Штатах в последнее время активизировались обсуждения относительно возможности передачи Украине ракет Tomahawk. Как отметил руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, такие разговоры могут стать "последним американским предупреждением" для кремлевского диктатора Владимира Путина. На этом фоне возникает вопрос, какие действия готов предпринять Дональд Трамп, если запланированная встреча в Будапеште так и не состоится.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 октября в нескольких регионах страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Российские СМИ повайдомили об атаке дронов.

Ранее, в ночь на 19 октября, Силы обороны Украины осуществили серию результативных ударов по стратегическим целям на территории РФ. Были поражены Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, Оренбургский газоперерабатывающий комплекс и база горюче-смазочных материалов в Бердянске, сообщил Генштаб ВСУ.

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман подчеркнул, что украинские войска имеют право наносить удары по центрам принятия решений в России, в частности по Кремлю и телецентру "Останкино". Такие атаки, по его словам, будут иметь значительное эмоциональное и политическое влияние на российское общество, однако наибольший военный эффект принесут удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре РФ.

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

