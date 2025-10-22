Укр
Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцам

Юрий Берендий
22 октября 2025, 21:52
Цель Кремля заключается в истощении Украины через целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре, что приведет к тяжелым последствиям, указал эксперт.
Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцам
Кремль изменил стратегию ударов по энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Черниговской области

О чем сказал Корольчук:

  • Россияне могут наносить удары по объектам, связанным с АЭС
  • Враг пытается истощить энергосистему Украины
  • Это будет значительно влиять на экономику и жизнь граждан

Россияне пытаются постепенно истощить энергосистему Украины. Не исключаются удары по объектам, связанным с инфраструктурой АЭС. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

По словам эксперта, Россия может нанести удары по объектам, связанным с инфраструктурой атомных электростанций, что представляет серьезную опасность и не исключает риска масштабных последствий.

"Если уж мы часто вспоминаем Путина, то помните, когда речь шла о Запорожской АЭС, он фактически говорил о ней как о "своем" объекте - они создали там хозяйственный субъект, приехали люди из России, те, кто остался в оккупированном Энергодаре, тоже продолжают работать на станции. При этом Путин подчеркивал: "В Украине же тоже есть атомные электростанции". И эта игра слов тоже непростая", - указывает он.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Корольчук отмечает, что стратегия России направлена на постепенное истощение Украины, в частности ее энергетической системы. Такие действия влияют на экономику, производство и социальную жизнь населения.

Цель Кремля - не мгновенное уничтожение системы, а ее медленное разрушение через удары по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и объектам, обеспечивающим очистку и подачу газа в сеть.

"Это должно быть для нас сигналом: думаю, что соответствующие службы и оборонные структуры тоже это видят и наверняка делают выводы, потому что это заметно", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие города станут целью атак РФ - мнение эксперта

Как сообщал Главред, после первых морозов Россия, вероятно, снова начнет массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города находятся в наибольшей опасности рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, главными целями врага станут крупные города - прежде всего Киев, Львов, Днепр и другие областные центры.

Эксперт отметил, что изменения в тактике противника ожидать не стоит. Россия, как и раньше, будет применять комбинированные удары ракетами и дронами-"шахедами" по объектам энергосистемы. Именно такая тактика, по словам Гетьмана, повторится и этой зимой.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих регионах введены отключения электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября.

В ряде областей уже начали действовать графики почасовых отключений после ночных ударов РФ 22 октября, информирует "Укрэнерго".

Украина вынуждена снова перейти к аварийным отключениям и введению графиков, однако в некоторых городах ситуация может ухудшиться. По словам эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, жители Киева могут оставаться без света несколько дней.

Другие новости:

О персоне: Юрий Корольчук

Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.

Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.

В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".

В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".

В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".

С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцам

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

