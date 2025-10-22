Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцам

Цель Кремля заключается в истощении Украины через целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре, что приведет к тяжелым последствиям, указал эксперт.

https://glavred.info/ukraine/kreml-izmenil-strategiyu-udarov-po-energetike-k-chemu-gotovitsya-ukraincam-10708715.html Ссылка скопирована

Кремль изменил стратегию ударов по энергетике / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС Черниговской области

О чем сказал Корольчук:

Россияне могут наносить удары по объектам, связанным с АЭС

Враг пытается истощить энергосистему Украины

Это будет значительно влиять на экономику и жизнь граждан

Россияне пытаются постепенно истощить энергосистему Украины. Не исключаются удары по объектам, связанным с инфраструктурой АЭС. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук

По словам эксперта, Россия может нанести удары по объектам, связанным с инфраструктурой атомных электростанций, что представляет серьезную опасность и не исключает риска масштабных последствий.

видео дня

"Если уж мы часто вспоминаем Путина, то помните, когда речь шла о Запорожской АЭС, он фактически говорил о ней как о "своем" объекте - они создали там хозяйственный субъект, приехали люди из России, те, кто остался в оккупированном Энергодаре, тоже продолжают работать на станции. При этом Путин подчеркивал: "В Украине же тоже есть атомные электростанции". И эта игра слов тоже непростая", - указывает он.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Корольчук отмечает, что стратегия России направлена на постепенное истощение Украины, в частности ее энергетической системы. Такие действия влияют на экономику, производство и социальную жизнь населения.

Цель Кремля - не мгновенное уничтожение системы, а ее медленное разрушение через удары по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и объектам, обеспечивающим очистку и подачу газа в сеть.

"Это должно быть для нас сигналом: думаю, что соответствующие службы и оборонные структуры тоже это видят и наверняка делают выводы, потому что это заметно", - резюмирует он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие города станут целью атак РФ - мнение эксперта

Как сообщал Главред, после первых морозов Россия, вероятно, снова начнет массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города находятся в наибольшей опасности рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

По его словам, главными целями врага станут крупные города - прежде всего Киев, Львов, Днепр и другие областные центры.

Эксперт отметил, что изменения в тактике противника ожидать не стоит. Россия, как и раньше, будет применять комбинированные удары ракетами и дронами-"шахедами" по объектам энергосистемы. Именно такая тактика, по словам Гетьмана, повторится и этой зимой.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих регионах введены отключения электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября.

В ряде областей уже начали действовать графики почасовых отключений после ночных ударов РФ 22 октября, информирует "Укрэнерго".

Украина вынуждена снова перейти к аварийным отключениям и введению графиков, однако в некоторых городах ситуация может ухудшиться. По словам эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, жители Киева могут оставаться без света несколько дней.

Другие новости:

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред