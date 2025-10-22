Кремль изменил стратегию ударов по энергетике - к чему готовиться украинцам

О чем сказал Корольчук:
- Россияне могут наносить удары по объектам, связанным с АЭС
- Враг пытается истощить энергосистему Украины
- Это будет значительно влиять на экономику и жизнь граждан
Россияне пытаются постепенно истощить энергосистему Украины. Не исключаются удары по объектам, связанным с инфраструктурой АЭС. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
По словам эксперта, Россия может нанести удары по объектам, связанным с инфраструктурой атомных электростанций, что представляет серьезную опасность и не исключает риска масштабных последствий.
"Если уж мы часто вспоминаем Путина, то помните, когда речь шла о Запорожской АЭС, он фактически говорил о ней как о "своем" объекте - они создали там хозяйственный субъект, приехали люди из России, те, кто остался в оккупированном Энергодаре, тоже продолжают работать на станции. При этом Путин подчеркивал: "В Украине же тоже есть атомные электростанции". И эта игра слов тоже непростая", - указывает он.
Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:
Корольчук отмечает, что стратегия России направлена на постепенное истощение Украины, в частности ее энергетической системы. Такие действия влияют на экономику, производство и социальную жизнь населения.
Цель Кремля - не мгновенное уничтожение системы, а ее медленное разрушение через удары по крупным электростанциям, газохранилищам, месторождениям и объектам, обеспечивающим очистку и подачу газа в сеть.
"Это должно быть для нас сигналом: думаю, что соответствующие службы и оборонные структуры тоже это видят и наверняка делают выводы, потому что это заметно", - резюмирует он.
Какие города станут целью атак РФ - мнение эксперта
Как сообщал Главред, после первых морозов Россия, вероятно, снова начнет массированные комбинированные удары по энергетической инфраструктуре Украины. О том, какие города находятся в наибольшей опасности рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.
По его словам, главными целями врага станут крупные города - прежде всего Киев, Львов, Днепр и другие областные центры.
Эксперт отметил, что изменения в тактике противника ожидать не стоит. Россия, как и раньше, будет применять комбинированные удары ракетами и дронами-"шахедами" по объектам энергосистемы. Именно такая тактика, по словам Гетьмана, повторится и этой зимой.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, после очередной массированной атаки России на энергетическую инфраструктуру в Украине во многих регионах введены отключения электроэнергии. Как сообщили в "Укрэнерго", сложная ситуация в энергосистеме сохранится и 23 октября.
В ряде областей уже начали действовать графики почасовых отключений после ночных ударов РФ 22 октября, информирует "Укрэнерго".
Украина вынуждена снова перейти к аварийным отключениям и введению графиков, однако в некоторых городах ситуация может ухудшиться. По словам эксперта Украинского института будущего Станислава Игнатьева, жители Киева могут оставаться без света несколько дней.
О персоне: Юрий Корольчук
Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий.
Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко.
В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок".
В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины".
В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.
С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины".
С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.
