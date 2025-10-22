'Минус 20 часов без света': эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимой

Корольчук утверждает, что системные отключения в течение недель могут парализовать жизнь даже при наличии генераторов.

https://glavred.info/ukraine/minus-20-chasov-bez-sveta-ekspert-predupredil-o-zhestokoy-realnosti-etoy-zimy-10708700.html Ссылка скопирована

Длительные отключения света зимой могут стать реальностью / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ГСЧС Украины

Ключевые тезисы Корольчука:

Зимой возможны длительные отключения света до 20 часов

В прошлом году из-за теплой зимы этого не почувствовали

Системные отключения могут парализовать обучение, работу и жизнь

Длительные отключения электроэнергии зимой могут стать реальностью. Если зима будет холодной, то без света украинцы могут быть около 20 часов. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Как это было в прошлом году: некоторые тогда смеялись и говорили: "Какие минус 20 часов без света - это все фантазии". Но это не фантазии. Просто зима в прошлом году была теплой - еще раз подчеркну. А если зима будет обычной, то эти "минус 20 часов" могут стать абсолютной реальностью", - считает эксперт. видео дня

По его словам, это не будет ежедневным явлением, но в пиковые периоды во время холодов и при высокой нагрузке на энергосистему или ее разбалансировке продолжительность отключений может значительно возрасти.

"Мне трудно сказать, сколько таких дней будет из 90 дней зимы, но пару таких недель вполне возможно, и это уже много. Потому что при такой ситуации жизнь фактически замирает - никто не будет учиться, работать даже учитывая наличие генераторов", - отметил Корольчук.

Промышленность, как отметил эксперт, будет пытаться обеспечить свои потребности, однако это будет ограничиваться доступностью топлива, логистикой и другими факторами.

"Одно дело, когда отключили свет один раз - на два, три дня или даже на неделю: все помучились, пережили, выдохнули - и все. А совсем другое - когда это происходит системно: неделю, вторую, третью, четвертую... Поэтому, например, я даже не сомневаюсь, что если ситуация с газом будет сложной, то могут объявить долговременные каникулы - и для студентов, и для школьников, и даже детские сады могут временно закрыть, фактически остановив работу. Потому что просто может быть холодно", - добавил Корольчук.

Смотрите видео интервью Юрия Корольчука Главреду о последствиях атак РФ для энергетики:

Какая тактика ударов РФ - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. По его словам, Россия изменила подход к ракетно-дронным атакам по энергетической инфраструктуре Украины.

Как пояснил эксперт, если раньше враг сосредотачивался преимущественно на ударах по крупным электростанциям и ключевым магистральным подстанциям, то теперь россияне бьют и по локальным сетям, трансформаторным подстанциям и распределительным узлам.

Под наибольшим риском, по словам Гончара, оказались приграничные и прифронтовые регионы, в частности: Черниговская область, Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область и Запорожская область.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, в Украине из-за массированной атаки РФ на энергетическую инфраструктуру с 22 октября введены графики почасовых отключений электроэнергии во многих областях. Графики действуют в Житомирской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Киевской областях.

Также из-за новых массированных атак РФ на энергетическую инфраструктуру в Украине 23 октября во многих областях вводят отключения электроэнергии. Одновременно могут обесточивать до трех очередей потребителей.

Как сообщал Главред, некоторые города, в частности Киев, могут оставаться без электроснабжения днями. Эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев отметил, что полный блэкаут на месяцы маловероятен, но локальные перебои продолжительностью несколько дней возможны.

Читайте также:

О персоне: Юрий Корольчук Юрий Корольчук - энергетический эксперт, соучредитель Института энергетических стратегий. Окончил философский факультет Львовского национального университета им. Ивана Франко. В течение 1998-2002 года реализовывал ряд аналитических проектов в Центре политических исследований Львовского национального университета им. И. Франко, Центре политических исследований "Новая Волна", Центре политического прогнозирования газеты "Высокий замок". В 2003-2004 гг. возглавлял пресс-службу компании ДК "Газ Украины", входившей в структуру НАК "Нафтогаз Украины". В 2004-2005 гг. стал главой пресс-службы ОАО "Укртранснафта", входящей в структуру НАК "Нафтогаз Украины" и являющейся монополистом на рынке транспортировки нефти в направлении стран Европейского Союза и на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. С 2006 по 2010 год - начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины". С 2010 года - один из основателей Института энергетических исследований, член Наблюдательного Совета Института энергетических стратегий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред