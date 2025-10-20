В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

Три области Украины остались без электричества.

Вечером 20 октября, в понедельник, в Черниговской, Харьковской и Одесской областях частично исчезла электроэнергия. Об этом сообщило Черниговоблэнерго, городской головы Славутича, Изюмская МВА и ДТЭК.

Минэнерго уточнило, что россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины.

"Сейчас информация о повреждениях и последствиях атаки уточняется. Аварийно-восстановительные работы начнутся, как только позволит ситуация с безопасностью", - говорится в сообщении.

В городе Славутич электроснабжение было полностью прекращено, а в разных районах Чернигова также зафиксированы перебои со светом. Городской голова Славутича Юрий Фомичев сообщил, что специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения.

В то же время водоканал перевели на резервное питание, поэтому обеспечение водой вскоре восстановится. Водоснабжение на верхних этажах может быть затруднено.

Вода, по словам Фомичева, будет ориентировочно до 24:00. Если электроснабжение в городе в ближайшее время не появится, то следующая подача воды запланирована 21 октября в 06:30. Теплоснабжение в детских садах, школах и больницах работает стабильно.

Отключение света в Харьковской области

В Харьковской области, по сообщению Изюмской городской военной администрации, часть громады также осталась без электроснабжения. Из-за отсутствия света возникли временные проблемы с водоснабжением города.

Сейчас специалисты работают над скорейшим восстановлением электроснабжения.

Проблемы со светом в Одессе

Вечером понедельника в Одессе без света остались часть потребителей. проблемы с элекроэнергией зафиксировали в Приморском и Киевском районах города.

ДТЭК сообщило, что в 19:55 на оборудовании подстанции произошла локальная аварийная ситуация. Специалисты компании оперативно выехали на место происшествия для устранения повреждений и восстановления электроснабжения.

Новость дополняется...

