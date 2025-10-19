Укр
Читать на украинском
Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

Руслана Заклинская
19 октября 2025, 20:48обновлено 19 октября, 22:00
Российские войска нанесли массированный удар по шахте ДТЭК.
Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине
РФ атаковала шахту ДТЭК

Что известно:

  • Россия массированно ударила по шахте ДТЭК на Днепропетровщине
  • В момент атаки под землей было 192 шахтера
  • Продолжается их эвакуация горняков на поверхность

Россия осуществила массированную атаку по одной из шахт на Днепропетровщине. В момент удара под землей находились 192 шахтера. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Под вражескую атаку попала шахта энергетической компании ДТЭК в Днепропетровской области.

"Накануне старта отопительного сезона враг снова ударил по украинской энергетике. Во время атаки под землей находилось 192 сотрудника шахты", - отметили в компании.

Как заявили в ДТЭК, сейчас продолжается эвакуация шахтеров на поверхность. Энергетики подчеркнули, что это уже четвертая масштабная атака РФ на угольные предприятия ДТЭК за последние два месяца.

Обновлено 21:59: В ДТЭК сообщили, что всех шахтеров удалось поднять на поверхность после масштабной атаки врага. Никто не пострадал.

Атака по Черниговской области

Кроме этого, около 19:00 российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Корюковском районе Черниговщины. Как сообщили в Черниговоблэнерго, повреждения очень значительные.

"Без электроснабжения почти 55 тысяч абонентов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что аварийные бригады пока не могут начать ремонт из-за угрозы повторных ударов. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам.

По данным Укрэнерго, сейчас в Черниговской области применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

Какова тактика ударов РФ по энергетике - мнение эксперта

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" и эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар в интервью Главреду оценил риски для украинской энергосистемы этой осенью и зимой. Он отметил, что Россия изменила тактику атак, теперь сосредотачиваясь не только на крупных электростанциях, но и на локальных энергетических объектах в приграничных и прифронтовых регионах.

Под постоянными ударами оказались Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области, что создает дополнительные риски для стабильности электроснабжения.

Отключения света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине 20 октября с 06:00 до 22:00 промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения электроснабжения. В Черниговской области для бытовых потребителей будут действовать почасовые отключения света.

Причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Кроме этого, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине возможны перебои с электроснабжением. По его словам, государство готово начать импорт электроэнергии из ЕС в случае необходимости.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

