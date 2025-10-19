Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

Эксперты предупреждают, что состояние энергосистемы может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры.

https://glavred.info/ukraine/otklyuchenie-sveta-v-ukraine-ukrenergo-raskrylo-gde-zavtra-ne-budet-elektrichestva-10707755.html Ссылка скопирована

Укрэнерго советует гражданам следить за сообщениями облэнерго / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Где и когда будут отключения света для граждан в Черниговской области

Как графики ограничений повлияют на работу промышленных предприятий завтра

Что советуют эксперты и Укрэнерго для сохранения баланса энергосистемы

Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, сообщает Укрэнерго.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении компании.

Почасовые отключения для бытовых потребителей

В Черниговской области оператор системы распределения облэнерго введет почасовые отключения для бытовых потребителей, что отражает сложную ситуацию с энергоснабжением в регионе.

Баланс энергосистемы

Эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.

Введение таких графиков ограничений призвано сохранить баланс в энергосистеме страны и предотвратить более масштабные аварии, которые могут привести к длительным отключениям.

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно" - призвали в Укрэнерго.

Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Экспертная оценка ситуации

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверяет, что россиянам не удастся спровоцировать масштабные блэкауты или критическую ситуацию на общегосударственном уровне. В то же время он отмечает, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или государственной границы аварийные отключения будут оставаться привычным явлением.

Отключение света - новости по теме

Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред