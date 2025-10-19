Укр
Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

Руслан Иваненко
19 октября 2025, 20:03
Эксперты предупреждают, что состояние энергосистемы может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры.
Свет
Укрэнерго советует гражданам следить за сообщениями облэнерго / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

  • Где и когда будут отключения света для граждан в Черниговской области
  • Как графики ограничений повлияют на работу промышленных предприятий завтра
  • Что советуют эксперты и Укрэнерго для сохранения баланса энергосистемы

Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, сообщает Укрэнерго.

видео дня

"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении компании.

Почасовые отключения для бытовых потребителей

В Черниговской области оператор системы распределения облэнерго введет почасовые отключения для бытовых потребителей, что отражает сложную ситуацию с энергоснабжением в регионе.

Баланс энергосистемы

Эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.

Введение таких графиков ограничений призвано сохранить баланс в энергосистеме страны и предотвратить более масштабные аварии, которые могут привести к длительным отключениям.

В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно" - призвали в Укрэнерго.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключений света / Инфографика: Главред

Экспертная оценка ситуации

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверяет, что россиянам не удастся спровоцировать масштабные блэкауты или критическую ситуацию на общегосударственном уровне. В то же время он отмечает, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или государственной границы аварийные отключения будут оставаться привычным явлением.

Отключение света - новости по теме

Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

война в Украине Укрэнерго новости Украины отключения света
