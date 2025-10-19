Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

Читайте в материале:
Завтра, 20 октября, во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 промышленные предприятия будут работать по графикам ограничения мощности, сообщает Укрэнерго.
"Причина введения ограничений - последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении компании.
Почасовые отключения для бытовых потребителей
В Черниговской области оператор системы распределения облэнерго введет почасовые отключения для бытовых потребителей, что отражает сложную ситуацию с энергоснабжением в регионе.
Баланс энергосистемы
Эксперты напоминают, что состояние энергосистемы остается сложным и может меняться в зависимости от развития событий и состояния инфраструктуры. Потребителям советуют следить за официальными сообщениями облэнерго в своем регионе, чтобы своевременно узнавать о графиках отключений и возможных изменениях.
Введение таких графиков ограничений призвано сохранить баланс в энергосистеме страны и предотвратить более масштабные аварии, которые могут привести к длительным отключениям.
В Черниговской области оператором системы распределения (облэнерго) сейчас применяются почасовые отключения для бытовых потребителей.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах ваших облэнерго. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно" - призвали в Укрэнерго.
Экспертная оценка ситуации
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко уверяет, что россиянам не удастся спровоцировать масштабные блэкауты или критическую ситуацию на общегосударственном уровне. В то же время он отмечает, что в полосе шириной 100-120 км от линии боевого столкновения или государственной границы аварийные отключения будут оставаться привычным явлением.
Как сообщал Главред, причиной аварийных отключений электроэнергии в Украине стал резкий скачок потребления на фоне похолодания, технические работы на атомных станциях и последствия атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в Украине возможны перебои с электроснабжением из-за новых атак России по энергетической инфраструктуре. Украина готова начать импорт электроэнергии из Европейского Союза в случае необходимости.
Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар заявлял, что Россия изменила тактику и выбивает местные объекты энергетики в приграничных и прифронтовых регионах, то есть на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине и Запорожье.
