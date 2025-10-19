'Ситуация для России уже критическая': назван решающий год для правления Путина

Гетьман считает, что внутренний кризис в России неизбежен, ведь тоталитарная система не сможет долго удерживаться в условиях ухудшения экономической ситуации.

О чем сказал Гетьман:

Россия может повторить судьбу СССР

Кризис в России постепенно набирает обороты

2026 год станет годом кризиса власти в России

Путин признал, что в 2025 году России удалось захватить менее 1% украинской территории, тогда как в самой стране наблюдается топливный и экономический кризис. При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти. Об этом в чате на Главреде сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

Он отметил, что, несмотря на убеждения многих, внутренние потрясения в России неизбежны - как это произошло с Советским Союзом, распад которого тоже никто не предвидел за несколько месяцев до его краха.

"Нельзя сказать, что сейчас в России что-то назревает, но больше половины НПЗ РФ мы уничтожили, и в России постепенно набирает обороты кризис. Но пока что этот кризис не таких масштабов, которые способны вывести россиян на улицы. Там этого боятся, ведь в России запрещены даже одиночные пикеты с надписью "Мир" на листочке формата А4", - отмечает аналитик.

Гетьман отметил, что в России действует тоталитарная система, однако она не способна существовать бесконечно в условиях резкого ухудшения уровня жизни.

Смена власти в стране, по его словам, зависит не от населения, а от элит, которые рано или поздно начнут реагировать, когда столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, вызванными санкциями и уменьшением доходов от продажи нефти и газа.

Смотрите видео, в котором майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, может ли остановиться война в 2026 году, почему нужны удары по Кремлю и Останкино, а также какой страх Путина способна реализовать Украина:

"Ситуация в России уже критическая, и до кризиса не так уж и далеко. Если этот процесс будет продолжаться, а Путин не развяжет еще какую-то войну против стран Балтии и не совершит какую-то ракетную или дроновую провокацию против европейских стран, отвлекая внимание российского населения от внутренних проблем, то вполне вероятно, что 2026-й станет годом кризиса власти в России", - резюмирует он.

Какое влияние имеют санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Что может стать причиной распада России - мнение эксперта

Как писал Главред, СССР имел значительно более мощную экономику, чем нынешняя Россия, однако даже это не спасло его от распада. Крах Советского Союза произошел преимущественно по экономическим причинам, в частности, из-за резкого падения цен на энергоносители. Сейчас же, по словам председателя Комитета экономистов Украины Андрея Новака, Россия находится в еще более сложном положении и фактически оказалась в тупике.

Экономист объясняет, что Кремль вынужден будет пожертвовать чем-то масштабным, чтобы сохранить хотя бы шанс на выживание: либо прекратить войну, на что Путин не способен, либо сократить финансирование других направлений бюджета. Впрочем, второй вариант приведет к экономическому коллапсу внутри страны, который больно ударит и по населению, и по бизнесу. Новак подчеркнул, что даже в момент распада советская экономика оставалась более крепкой, чем современная российская

"Такой диагноз сегодня можно поставить российской экономике", - сказал Новак.

Экономические проблемы России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, критический момент для российской экономики и энергетической системы неизбежно наступит, если Украина продолжит наносить удары по нефтеперерабатывающим объектам. В январе ВСУ уже уничтожили около 20% российских мощностей, и, по словам военного эксперта Олега Жданова, чтобы достичь критической точки, нужно не останавливаться. Экономисты прогнозируют, что в условиях постоянных финансовых расходов и эмиссии денег Россия сможет удерживать экономику на "печатном станке" не более года.

Как отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, Россия фактически стала сырьевым придатком Китая и вынуждена импортировать бензин. Это все - результат точных украинских ударов по ее НПЗ.

Политолог и директор Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко отмечает, что усиление атак Украины на стратегически важные объекты на территории государства-агрессора может повлиять на политическую позицию Владимира Путина и заставить Кремль изменить позицию относительно войны.

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) - украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны. После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

