РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

Главное:
- РФ атаковала Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed
- Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях
В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали территорию Украины 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны", - сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Кроме того, зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Удары РФ по Днепропетровской области
Враг атаковал Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, нанеся удары беспилотниками и артиллерией, в результате атак в Шахтерском районе ранены 10 человек.
В Шахтерском попали в три пятиэтажных жилых дома, произошли пожары в квартирах. "К сожалению, пострадали 10 жителей. Всем оказали помощь. Спасатели отвели в безопасные места еще 50 человек, из них - двое детей", - сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Также пострадали частный дом и инфраструктура.
С вечера и до утра не прекращались атаки по Никопольщине. Враг целится дронами и артиллерией по Покровской громаде и Никополю. Произошел пожар, поврежден частный дом, еще один дом, два автомобиля и линия электропередачи.
Позже прокуратура уточнила, что количество раненых возросло до 11. В целом повреждены 7 многоэтажных домов, 27 автомобилей (9 из них уничтожены), магазин и электроопора.
Почему стало сложнее сбивать дроны РФ: что говорят в ВСУ
Российские беспилотники стало сложнее перехватывать из-за ухудшения погодных условий, сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, наибольшие сложности возникают при попытках сбить дроны вблизи российской границы.
Удары РФ по Украине: новости по теме
Ранее сообщалось о том, что РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу. В ряде регионов Украины прогремели взрывы.
Как писал Главред, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.
Напомним, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список
Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
