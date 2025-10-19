Укр
РФ ударила по Украине десятками БпЛА: есть прилеты, раненые и разрушения

Алексей Тесля
19 октября 2025, 10:49
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА РФ на 7 локациях, атака врага продолжается.
Screenshot
РФ ударила по Украине / Коллаж Главред, фото t.me/mykola_lukashuk, ГСЧС

Главное:

  • РФ атаковала Украину 62 ударными БпЛА типа Shahed
  • Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях

В ночь на 19 октября российские оккупанты атаковали территорию Украины 62 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 40 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны", - сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Screenshot
/ ВС ВСУ

Удары РФ по Днепропетровской области

Враг атаковал Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области, нанеся удары беспилотниками и артиллерией, в результате атак в Шахтерском районе ранены 10 человек.

В Шахтерском попали в три пятиэтажных жилых дома, произошли пожары в квартирах. "К сожалению, пострадали 10 жителей. Всем оказали помощь. Спасатели отвели в безопасные места еще 50 человек, из них - двое детей", - сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Также пострадали частный дом и инфраструктура.

С вечера и до утра не прекращались атаки по Никопольщине. Враг целится дронами и артиллерией по Покровской громаде и Никополю. Произошел пожар, поврежден частный дом, еще один дом, два автомобиля и линия электропередачи.

Позже прокуратура уточнила, что количество раненых возросло до 11. В целом повреждены 7 многоэтажных домов, 27 автомобилей (9 из них уничтожены), магазин и электроопора.

Почему стало сложнее сбивать дроны РФ: что говорят в ВСУ

Российские беспилотники стало сложнее перехватывать из-за ухудшения погодных условий, сообщил в эфире телемарафона начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, наибольшие сложности возникают при попытках сбить дроны вблизи российской границы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ била дронами и КАБами по Сумам, Херсону, Кривому Рогу. В ряде регионов Украины прогремели взрывы.

Как писал Главред, осенью 2025 года армия РФ каждый день армия РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины. При этом оккупанты применяют двойной террор – бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

Напомним, что октябрь 2025 года стал одним из самых тяжелых месяцев в войне с точки зрения атак на энергосистему Украины. Детальнее читайте в материале: Новая тактика РФ: какие города и области будут без отопления и света зимой, список

Другие новости:

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Воздушные Силы война России и Украины атака дронов
