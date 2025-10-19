Смертельные удары ножом в голову: в Ирландии подросток убил 17-летнего украинца

По данным СМИ, погибший Вадима Давыденко получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела.

В Ирландии убили украинского подростка / Коллаж Главред, фото Pexels/Griffin Wooldridge, Facebook/angardasiochana

Обвиняемый в убийстве украинского подростка родом из Сомали

Погибший получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела

Подросток из Сомали, которого ранее задержали после конфликта в центре для экстренного проживания, в результате которого погиб 17-летний украинец Вадим Давыденко, оставлен под стражей в Оберстаунском детском исправительном учреждении в ирландском Дублине.

"Обвиняемый, который родом из Сомали и не может быть назван из-за своего возраста, появился в суде перед судьей Трисом Келли в Дублинском районном суде в субботу, сообщает BBC.

Адвокат защиты Эндрю Уолш подтвердил: "На слушании присутствовали социальный работник и назначенный судом опекун как ответственные взрослые для парня". По данным издания, следующее слушание по делу состоится во вторник.

Подробности убийства украинца в Ирландии

Ранее The Irish Times сообщило, что в столице Ирландии Дублине от ножевого ранения погиб 17-летний парень из Украины. Издание сообщило, что инцидент произошел в среду, 15 октября, в жилом комплексе Grattan Wood, в центре экстренного размещения.

Полиция и службы экстренной помощи около 11 часов прибыли на вызов о ножевом ранении и обнаружили тяжело раненного несовершеннолетнего украинца. Несмотря на усилия медиков, парень скончался на месте, сообщили правоохранители.

По данным СМИ, погибший получил тяжелые травмы головы, лица и верхней части тела.

Также 15 октября Посольство Украины в Ирландии было проинформировано Службой по делам детей и семьи Ирландии (TUSLA) о трагической гибели гражданина Украины Вадима Давыденко, который получил смертельные ножевые ранения.

Что известно о погибшем подростке

По словам знакомых, юноша увлекался спортом, учился в ІТ-сфере и мечтал вернуться домой, чтобы защищать страну в кибервойсках.

Его девушка в Украине, которая планировала навестить Вадима в Ирландии, после его смерти "полностью опустошена".

Вадим прожил в Ирландии всего четыре дня. "Он хотел получить лучшее образование в Ирландии, потому что, знаете, в Украине это было бы сложно — очень сложно. Я не понимаю, как такого светлого человека могли забрать из жизни вот так", — сказал друг семьи.

Что ждет украинских беженцев: мнение эксперта

Большинство украинцев, уехавших за границу из-за войны, рассматривают возможность возвращения домой, если в стране будут обеспечены безопасность, рабочие места и достойные условия для жизни. Об этом сообщила Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи. По её словам, решающим фактором остаётся не только уровень безопасности на данный момент, но и уверенность в её сохранении в будущем.

Как ранее сообщал Главред, на автобусной остановке в Оберхаузене "обострился спор между двумя группами молодежи", в ходе драки четыре человека получили ножевые ранения. В результате погиб украинский подросток - баскетболист Ермаков, а его друга госпитализировали.

Ранее стало известно, что правительство Ирландии планирует постепенно прекратить предоставление бесплатного жилья для украинских беженцев. Страна уже начала разрывать контракты на временное размещение украинцев, которые бежали от войны.

