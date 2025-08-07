Укр
Вернутся ли беженцы в Украину: демограф назвала три причины их возвращения на родину

Виталий Кирсанов
7 августа 2025, 19:39
Кратко:

  • Каждый месяц все больше людей, которые выехали, адаптируются к жизни там
  • Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше

Украинцы, которые из-за войны выехали из Украины, вернутся из-за границы, если их будет устраивать ситуация с безопасностью и у них будут в Украине работа и жилье. Такое мнение директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова высказала в интервью "Радіо Свобода".

"Каждый месяц все больше людей, которые выехали за границу, адаптируются к жизни там, все больше разрушений здесь. Мы прекрасно понимаем: есть три главных фактора, исходя из которых люди будут принимать решение, возвращаться или нет", – сказала демограф.

Самым главным фактором она считает ситуацию с безопасностью, причем речь идет также о перспективах этого вопроса.

"Грубо говоря, если Россия распадется и мы будем понимать, что нет серьезного риска новой войны, то это одна ситуация. А если оно будет так, как сейчас, и мы даже заставим их подписать мир на пристойных для нас условиях, то это другая ситуация", – отметила Либанова.

По ее мнению, работа и жилье в Украине и работа и жилье за рубежом – это для беженцев будут два "практически одинаковых" фактора.

"Если в Украине есть жилье и есть работа, шансов на возвращение значительно больше. Я поэтому говорю всем работодателям, когда меня спрашивают, что делать. Говорю: общаться. Если вы хотите, чтобы ваши люди вернулись, ну, те, кто у вас работал, вернулись к вам, пишите им. Вам нетрудно поздравить с праздниками, с днем рождения, спросить, как дела, рассказать о своих планах, перспективах", – посоветовала Либанова.

По оценкам демографа, вернуться из-за границы могут "дай бог, чтобы треть".

"Более того, тут, дай боже, чтобы не было волны мужской эмиграции после отмены военного положения. Мы же не знаем, где семьи объединятся. Да, судя по всему, многие семьи разрушены сейчас. Ну, возможно, это неизбежный был результат такой длительной войны и того, что люди живут не вместе. Но там, где семьи не разрушены, там, где они остались крепкими, – это большой вопрос, где они будут соединяться после отмены военного положения", – объяснила она.

Демографический кризис в Украине

Как сообщал Главред, Украина оказалась на первом месте среди стран с самым высоким уровнем смертности и самым низким показателем рождаемости в мире. Об этом свидетельствуют данные последних данных отчетов Центрального разведывательного управления США по глобальной статистике смертности и рождаемости.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

В Институте демографии сделали неутешительный прогноз относительно населения Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

