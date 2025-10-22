Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

Руслан Иваненко
22 октября 2025, 21:30
606
Украинские летчики проходят обучение в Швеции, чтобы эффективно применять Gripen в боевых условиях.
Грипен, Игнат
Воздушные силы Украины выбирают Gripen / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Украине выбрали истребители Gripen, пилоты уже обучены
  • Gripen станет основным шведским самолетом для Воздушных сил Украины
  • Украинские военные готовы использовать Gripen на полевых аэродромах

Шведские истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, решение о приобретении Gripen было видением еще на период до 2035 года, а процесс подготовки и внедрения удалось ускорить.

видео дня

Подготовка пилотов и экономические преимущества

Игнат добавил, что украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили самолет. Он также подчеркнул экономические преимущества Gripen - как по цене самого летательного аппарата, так и по стоимости его обслуживания.

"Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года, еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это процесс очень непростой, а мы его сократили", - сказал Игнат.

"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", - добавил он.

Тактические преимущества Gripen

Кроме того, по словам Игната, Gripen лучше подходит для тактики, которую применяет Украина: самолет может использовать полевые аэродромы и взлетать и садиться с грунтовых полос или участков автодорог, что делает его удобным для операций с рассредоточенных площадок.

инфографика gripen грипен
Gripen / Инфографика: Главред

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", - резюмировал Игнат.

Альтернативы американским F-16 - мнение эксперта

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отмечает, что Украине есть альтернативы американским F-16 в виде европейских истребителей. По его словам, прежде всего это французские Mirage, которые постепенно снимают с эксплуатации, а также британские Eurofighter Typhoon. Последние в некоторых версиях оснащены более мощными радарами, чем F-16, а их боевая дальность достигает около 1400 км, тогда как у американских самолетов - лишь около 550 км.

"В Европе также доступны шведские истребители Gripen, в частности JAS 39 Gripen, которые по характеристикам соответствуют современным модификациям F-16 и даже некоторым из них уступают реже. Однако пока изготовлено небольшое количество таких самолетов, и для поставки Украине придется запускать их производство, что может занять несколько лет. То есть быстрого решения с Gripen ожидать не стоит", - подчеркнул Долинце в эфире Еспресо.

Самолеты для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 22 октября встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.

Кроме того, Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции, которая прошла 23 октября в Стокгольме.

Также ранее генерал Иван Гаврилюк подтвердил, что Украина ожидает поставки широкой номенклатуры истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen.

Читайте также:

О персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины Saab JAS-39 Gripen
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:30Война
"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимой

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимой

21:07Украина
Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условия

Последние новости

21:43

"В сторону зависимостей": Андрей Фединчик сделал первое заявление после развода

21:30

Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

21:07

"Минус 20 часов без света": эксперт предупредил о жесткой реальности этой зимойВидео

21:01

Как заснуть за 2 минуты - ученые проанализировали популярный военный методВидео

20:53

Когда помощь Украине превращается в системную миссию: Взаимодействие Андрея Матюхи с благотворителями в Хорватии актуально

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальностьЮрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
20:50

Украинский актер снялся вместе с Ричардом Гиром - что он о нем рассказал

20:44

Блондинка, не похожа на маму: младшая дочь Заворотнюк отметила день рождения

20:34

Чем можно зарядить телефон, если нет света: очень хорошие и полезные советыВидео

20:25

Как восстановить плодородие почвы в теплице: простой ингредиент, который дает результатВидео

Реклама
20:02

Даже тереть не нужно: девушка рассказала, как вывести плесень из герметика

19:43

Казаки боялись этого больше, чем смерти: каким было самое позорное наказание на СечиВидео

19:21

Объявлен план окончания войны - на какие уступки готова Украина и чего боится Россия

19:00

Ворвутся мощные ливни и мороз: синоптики назвали дату ухудшения погоды

18:53

Где и насколько завтра будут выключать свет: подробности от "Укрэнерго"

18:39

Макароны по-королевски: занятые хозяйки оценят рецептВидео

18:04

ВСУ освободили Кучеров Яр и взяли в плен более 50 оккупантов - подробностиВидео

18:00

Как можно согреться без отопления: простой способ, о котором многие не знаютВидео

17:32

Цены резко рванули вверх: в Украине популярный овощ за неделю подорожал на 12%

17:19

Елена Мозговая обратилась к Земфире после массированной атаки РФ по Украине

17:15

Во Франции после ограбления Лувра произошел новый инцидент: какое сокровище исчезло из музея

Реклама
17:12

Зеленский назвал условия Украины для окончания войны - о чем идет речь

16:52

Последний поцелуй: Карла Бруни трогательно проводила Саркози сидеть в тюрьме

16:42

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

16:39

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

16:37

Исчезает с тарелки мгновенно: гора вкусного печенья из яблок

16:36

Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

16:26

Как сказать "изобилие" по-украински": правильный ответ мало кто знаетВидео

16:19

Путин запустил межконтинентальную баллистическую ракету в сторону СШАВидео

16:16

150 тонн картошки исчезли: странный пост в Сети лишил фермера урожая

16:09

Ураганное течение онкологии: Симоньян собралась умирать

15:41

Забудьте о "пока": красивые украинские варианты для прощания

15:37

Трамп предложил хороший компромисс по войне, но Путин его не примет - Зеленский

15:32

Подорожал на ровном месте: в Украине резко подняли цены на базовый продукт

15:12

В дома украинцев залетают опасные насекомые: появились фото этих "гигантов"

15:08

В Украине ввели графики почасовых отключений света - сколько не будет электроэнергии

14:57

На ослах не вывезешь: Плетенчук рассказал об ударах по нефтебазам в Крыму

14:44

"Ад какой-то": как украинские знаменитости пережили атаку на Украину

14:44

Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

14:39

Город-миллионник может остаться без света на несколько дней: неутешительный прогноз

14:31

Свечки и фонарики не пригодятся: как можно сделать свет без электричестваВидео

Реклама
14:12

"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

14:00

Почти 50 детей оказались под ударом Шахедов: новые детали атаки на ХарьковФото

13:56

Неудобно получилось: на конкурсе красоты участница подумала, что попала в финалВидео

13:35

Китайский гороскоп на завтра 23 октября: Крысам - кризис, Лошадям - разочарование

13:30

У Путина проблемы: ГУР сообщило о срыве набора контрактников в армию РФ

13:18

Украину накроют дожди и похолодание: где резко испортится погода

13:15

РФ запустила 405 дронов и 28 ракет: новые детали массированной атаки на Украину

13:14

Стоит ли запасаться уже сейчас: производители рассказали, сколько будет стоить картофель

13:09

Не блондинка: Ольга Сумская убрала свои длинные волосы впервые за много лет

12:46

Внимательно к тревогам: украинцев предупредили об угрозе нового ракетного удара

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять