Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

Шведские истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, решение о приобретении Gripen было видением еще на период до 2035 года, а процесс подготовки и внедрения удалось ускорить.
Подготовка пилотов и экономические преимущества
Игнат добавил, что украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили самолет. Он также подчеркнул экономические преимущества Gripen - как по цене самого летательного аппарата, так и по стоимости его обслуживания.
"Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года, еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это процесс очень непростой, а мы его сократили", - сказал Игнат.
"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", - добавил он.
Тактические преимущества Gripen
Кроме того, по словам Игната, Gripen лучше подходит для тактики, которую применяет Украина: самолет может использовать полевые аэродромы и взлетать и садиться с грунтовых полос или участков автодорог, что делает его удобным для операций с рассредоточенных площадок.
"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", - резюмировал Игнат.
Альтернативы американским F-16 - мнение эксперта
Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отмечает, что Украине есть альтернативы американским F-16 в виде европейских истребителей. По его словам, прежде всего это французские Mirage, которые постепенно снимают с эксплуатации, а также британские Eurofighter Typhoon. Последние в некоторых версиях оснащены более мощными радарами, чем F-16, а их боевая дальность достигает около 1400 км, тогда как у американских самолетов - лишь около 550 км.
"В Европе также доступны шведские истребители Gripen, в частности JAS 39 Gripen, которые по характеристикам соответствуют современным модификациям F-16 и даже некоторым из них уступают реже. Однако пока изготовлено небольшое количество таких самолетов, и для поставки Украине придется запускать их производство, что может занять несколько лет. То есть быстрого решения с Gripen ожидать не стоит", - подчеркнул Долинце в эфире Еспресо.
Самолеты для Украины - новости по теме
Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 22 октября встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.
Кроме того, Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции, которая прошла 23 октября в Стокгольме.
Также ранее генерал Иван Гаврилюк подтвердил, что Украина ожидает поставки широкой номенклатуры истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen.
О персоне: Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
