Почему Украина выбирает Gripen вместо F-35: Игнат раскрыл неочевидное преимущество

Украинские летчики проходят обучение в Швеции, чтобы эффективно применять Gripen в боевых условиях.

Воздушные силы Украины выбирают Gripen / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В Украине выбрали истребители Gripen, пилоты уже обучены

Gripen станет основным шведским самолетом для Воздушных сил Украины

Украинские военные готовы использовать Gripen на полевых аэродромах

Шведские истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, решение о приобретении Gripen было видением еще на период до 2035 года, а процесс подготовки и внедрения удалось ускорить.

Подготовка пилотов и экономические преимущества

Игнат добавил, что украинские пилоты уже прошли ознакомительные полеты в Швеции и освоили самолет. Он также подчеркнул экономические преимущества Gripen - как по цене самого летательного аппарата, так и по стоимости его обслуживания.

"Gripen рассматривался у нас в видении до 2035 года, еще даже в 2000-х годах военное руководство понимало. Это процесс очень непростой, а мы его сократили", - сказал Игнат.

"Это одна из самых дешевых моделей. Он не слишком дорогой, особенно в обслуживании. Есть такая позиция как летный час. Сколько стоит летный час Gripen и F-35? Там в разы разница", - добавил он.

Тактические преимущества Gripen

Кроме того, по словам Игната, Gripen лучше подходит для тактики, которую применяет Украина: самолет может использовать полевые аэродромы и взлетать и садиться с грунтовых полос или участков автодорог, что делает его удобным для операций с рассредоточенных площадок.

Gripen / Инфографика: Главред

"У нас сегодня десятки аэродромов по всей стране, которые мы используем как аэродромы подскока: грунтовые полосы, участки автодорог, куда садится самолет, может дозаправиться, взять вооружение и дальше идти бомбить нашего недруга. Этот самолет имея большие колеса, высокое шасси, мог бы обеспечить, чтобы у нас была разная авиация и для противовоздушного боя, и для ударов по противнику на земле", - резюмировал Игнат.

Альтернативы американским F-16 - мнение эксперта

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отмечает, что Украине есть альтернативы американским F-16 в виде европейских истребителей. По его словам, прежде всего это французские Mirage, которые постепенно снимают с эксплуатации, а также британские Eurofighter Typhoon. Последние в некоторых версиях оснащены более мощными радарами, чем F-16, а их боевая дальность достигает около 1400 км, тогда как у американских самолетов - лишь около 550 км.

"В Европе также доступны шведские истребители Gripen, в частности JAS 39 Gripen, которые по характеристикам соответствуют современным модификациям F-16 и даже некоторым из них уступают реже. Однако пока изготовлено небольшое количество таких самолетов, и для поставки Украине придется запускать их производство, что может занять несколько лет. То есть быстрого решения с Gripen ожидать не стоит", - подчеркнул Долинце в эфире Еспресо.

Самолеты для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 22 октября встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.

Кроме того, Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции, которая прошла 23 октября в Стокгольме.

Также ранее генерал Иван Гаврилюк подтвердил, что Украина ожидает поставки широкой номенклатуры истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen.

О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". Сейчас - начальник службы связей с общественностью Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

