Украина закупит целую армаду новейших истребителей Gripen: детали крупной сделки

Президент Украины и премьер Швеции подписали соглашение о поставках истребителей Gripen.

Украина закупит истребители Gripen / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Главное:

Украина планирует закупить от 100 до 150 истребителей Gripen у Швеции

Зеленский и премьер Швеции Кристерссон подписали соглашение

Процесс поставок Украине самолетов займет 10-15 лет

Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции, которая прошла 23 октября в Стокгольме.

"Это соглашение не направлено на какие-то поставки конкретно в данный момент. Около 120-150 истребителей Gripen серии E, которая сейчас начинает производиться... Это начало длительного путешествия на 10-15 лет", - заявил Кристерссон.

По его словам, Швеция с сегодняшнего дня обязуется рассматривать все возможности, чтобы предоставить Украине значительное количество самолетов Gripen в будущем. Сейчас Швеция может продать чуть более десяти истребителей Gripen C/D.

Кристерссон подчеркнул, что шведские Gripen "позволят построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большой семьи систем истребителей".

Заявление Зеленского о Gripen

Президент Украины заявил, что Gripen - это отличные самолеты для выполнения большого спектра задач. Также Зеленский отметил, что использование этих истребителей должно начаться уже в 2026 году.

"Мы открываем новую и очень содержательную страницу в отношениях. Украины и Швеции. Сегодня есть первый документ, который открывает путь для получения Украиной очень серьезного флота боевых самолетов Gripen. И это очень классные самолеты, сильные авиационные платформы, которые позволяют выполнять большой спектр задач. Каждый видит, от каких угроз это помогает. Мы рассчитываем, что будущий контракт позволит получить нам не менее 100 таких самолетов", - сказал президент.

Сейчас по графику по поставкам шведских самолетов Gripen нет. Однако, как отметил Зеленский, Украина знает, на что может рассчитывать.

"Я не уверен, что у нас есть определенный график по "Грипену" по состоянию на сейчас, но мы понимаем, на что мы можем рассчитывать. Я сейчас не буду делиться деталями наших оценок, но наши команды по этому поводу поработают", - заявил президент.

Истребители Gripen / Инфографика: Главред

Глава государства добавил, что Украина уже готовит своих пилотов на истребителях Gripen. Следующий год, по словам Зеленского, должен стать началом практического использования истребителей Gripen украинскими Воздушными силами.

Президент заявил, что теперь стороны должны дополнить рамочную договоренность по Gripen полным содержанием.

Что известно о самолетах Gripen - мнение эксперта

Авиационный эксперт и член общественного совета при Госавиаслужбе Богдан Долинце отметил, что для Украины существует альтернатива поставке американских F-16 - истребители из европейских стран. Прежде всего речь идет о самолетах Mirage, которые Франция постепенно снимает с эксплуатации.

Кроме Франции, потенциальным источником боевых самолетов может стать и Великобритания. Ее Eurofighter Typhoon имеют в некоторых версиях радары мощнее, чем на F-16, а их боевая дальность достигает около 1400 км, тогда как у F-16 - лишь около 550 км.

"В Европе еще есть шведские истребители Gripen, а именно JAS 39 Gripen, которые так же по своим характеристикам соответствуют уровню современных модификаций F-16, даже более продвинутых, чем были предоставлены Украине. Однако на сегодня самолетов Gripen изготовлено небольшое количество. Чтобы Украине получить дополнительные такие самолеты, то речь пойдет об их производстве, на что может потребоваться несколько лет. То есть по Gripen не будет быстрый процесс", - сказал авиаэксперт в эфире Еспресо.

Самолеты для Украины - новости по теме

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский 22 октября встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.

Также ранее генерал Иван Гаврилюк подтвердил, что Украина ожидает поставки широкой номенклатуры истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen.

Кроме этого, министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что Украина начнет получать истребители F-16 от Бельгии уже в этом и следующем году, но точные даты пока не называют. Поставки F-16 зависят от того, как быстро Бельгия получит новые истребители F-35, которые должны заменить их в собственных Воздушных силах.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

