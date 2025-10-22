Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

Они уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море.

СБУ показала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба СБУ

Ключевые факты:

Новое поколение морских дронов способно преодолевать более 1500 км и нести 2 тонны груза

Именно эти дроны были привлечены к поражению Крымского моста 3 июня 2025 года

Один дрон оснащен пулеметом с автозахватом, другой - системой залпового огня "Град"

Служба безопасности Украины представила обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

Как сообщила пресс-служба СБУ, именно эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

По словам главы СБУ Василия Малюка, новое поколение "Sea Baby" имеет усиленные характеристики и способно нести до 2000 кг груза, преодолевая дистанцию более 1500 км. Дроны оснащены современной навигацией и мощными двигателями, что позволяет им действовать автономно на большом расстоянии.

Вооружение нового уровня

СБУ продемонстрировала два типа дронов:

Первый - с гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей.

Второй - с 10-зарядной ракетной системой залпового огня "Град".

Удар по Крымскому мосту

Как рассказал бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич ("Хантер"), именно "морские малыши" доставили взрывчатку к опорам моста, что позволило осуществить точечное поражение незаконного сооружения.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море. Работа по очистке акватории от российского флота будет продолжаться", - подчеркнул Малыш.

Фото и видео нового поколения Sea Baby:

