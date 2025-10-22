Укр
Способны преодолевать более 1500 км: СБУ показала модернизированные дроны Sea Baby (видео)

Дарья Пшеничник
22 октября 2025, 14:44
Они уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море.
СБУ показала новое поколение легендарных морских дронов Sea Baby

Ключевые факты:

  • Новое поколение морских дронов способно преодолевать более 1500 км и нести 2 тонны груза
  • Именно эти дроны были привлечены к поражению Крымского моста 3 июня 2025 года
  • Один дрон оснащен пулеметом с автозахватом, другой - системой залпового огня "Град"

Служба безопасности Украины представила обновленную версию морских безэкипажных платформ "Sea Baby", которые уже доказали свою эффективность в боевых условиях.

Как сообщила пресс-служба СБУ, именно эти дроны были привлечены к третьему поражению Крымского моста 3 июня 2025 года.

По словам главы СБУ Василия Малюка, новое поколение "Sea Baby" имеет усиленные характеристики и способно нести до 2000 кг груза, преодолевая дистанцию более 1500 км. Дроны оснащены современной навигацией и мощными двигателями, что позволяет им действовать автономно на большом расстоянии.

Вооружение нового уровня

СБУ продемонстрировала два типа дронов:

  • Первый - с гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей.
  • Второй - с 10-зарядной ракетной системой залпового огня "Град".

Удар по Крымскому мосту

Как рассказал бригадный генерал СБУ Иван Лукашевич ("Хантер"), именно "морские малыши" доставили взрывчатку к опорам моста, что позволило осуществить точечное поражение незаконного сооружения.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море. Работа по очистке акватории от российского флота будет продолжаться", - подчеркнул Малыш.

Фото и видео нового поколения Sea Baby:

В Украины есть ракеты лучше Tomahawk: эксперт рассказал, по чему, кроме Кремля и Останкино, важно нанести удар

Военный аналитик, ветеран войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьманв интервью Главреду рассказал, какие ракеты лучше Tomahawk есть у Украины, каковы два самых больших страха Путина, и как Украина может выбить из-под него трон, а также закончится ли война в 2026 году.

По его словам, активные боевые действия могут приостановиться в середине следующего года. Впрочем, есть вероятность, что перемирие будет достигнуто уже в этом году, но это очень небольшая вероятность.

Что известно об украинских дронах - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что концерн Toloka представил большой морской дрон длиной 12 метров - это лишь один из нескольких аппаратов в их линейке.

Ранее сообщалось, что в Украине показали новый дрон. Известно, что украинские инженеры представили три модификации подводного дрона.

Напомним, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, имеет значительный потенциал модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк".

Другие важные новости об украинских военных разработках:

