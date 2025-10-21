Укр
Символы - под прицелом: куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть Путина

Анна Ярославская
21 октября 2025, 10:35
52
Удары по Кремлю и Останкино дали бы эмоциональный эффект, но практическое значение имеет уничтожение военных объектов РФ.
Алексей Гетьман, путин
Алексей Гетьман объяснил, почему Украине стоит наносить удары по Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля, facebook.com/alexeyhetman

Главные тезисы:

  • Нужно наносить удары по центрам принятия решений в РФ
  • Атаки на Кремль и Останкино могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что ВСУ должны наносить удары по центрам принятия решений в РФ — таким как Кремль и телецентр Останкино. Такие атаки могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект на российское общество. Однако реальную военную пользу принесли бы удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре России.

"Надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство. Наносить удары по гражданскому населению, например, по Черемушкам, мы точно не будем – мы не военные преступники. Мы воюем с военными преступниками и не должны уподобляться им", - сказал Гетьман во время чата на Главреде.

видео дня

"Бить по Москве Украине стоит. Но это имело бы скорее эмоциональный эффект. Практический эффект будет от уничтожения военных заводов и предприятий РФ, российской нефтепереработки и тому подобного. Для эмоционального давления на российское общество, нужно бить по крупным городам, точнее по военным объектам, которые в них расположены, а также по значимым местам. Не думаю, что удар по Кремлю и его разрушение имели бы большое военное значение, но от прилета по Кремлю и мавзолею Ленина точно был бы эффект, это бы повлияло на россиян, ведь это обсуждалось бы всюду в РФ", - отметил он.

Военны аналитик добавил, что ВСУ уничтожили почти половину нефтеперерабатывающих заводов, но разговоров об этом внутри РФ почти нет.

"А вот если бы упало Останкино или прилетело бы по какой-то улице в Москве, россияне бы об этом много говорили, а главное – начали задавать вопросы Путину. Ведь Путин, как и любой диктатор, боится показать свою слабость", - объяснил Гетьман.

По его мнению, демонстрация уязвимости символических или центровых объектов могла бы подорвать образ власти.

Аналитик отметил, что политическая поддержка жестких лидеров в России связана с "культом силы": чем жестче правитель — тем сильнее выражена лояльность, но при появлении признаков слабости эта поддержка может быстро ослабнуть.

"В России любят жестоких, потому что "бьет – значит любит". Именно поэтому россияне не обращают внимания на огромные потери на фронте и жестокость Путина, но даже небольшую слабость ему не простят. Разрушенный Кремль будет проявлением слабости, однозначно. И Украине можно было бы на этом сыграть, по моему мнению", - резюмировал он.

Смотрите видео, в котором майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман рассказал, почему нужны удары по Кремлю и Останкино:

Удары ВСУ вглубь России - последние новости

Как писал Главред, 11 октября Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

В ночь на 6 октября на территории страны-агрессора РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Туапсе Краснодарского края и Дзержинске Нижегородской области, а также в Белгородской и Брянской областях. Под удар попал стратегический объект - завод им. Свердлова, являющийся одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким ключевым нефтеперерабатывающим объектам России. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, целями стали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман

Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

война в Украине новости Украины война России и Украины Алексей Гетьман
Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
Реклама
Реклама
Реклама
21:13

