"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

В Евросоюзе сообщили о новых ограничениях для России и ее партнеров.

Новые санкции будут касаться, в частности, нефтегазового и финансового секторов / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, European Union

Главное:

Евросоюз утвердил 19 пакет санкций против России

Под ударом оказались не только российские, но и иностранные банки

Передвижение дипломатов РФ ограничили

Европейский Союз сегодня, 23 октября, принял 19-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом в соцсети X сообщила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас.

По ее словам, этот пакет ограничений направлен на российские банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. Также ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации.

Детали о 19-м пакете санкций

В датском председательстве Совета ЕС корреспонденту ЕП рассказали, что новый санкционный пакет будет включать несколько блоков. Первый из них – энергетический. Он предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа – через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 для долгосрочных контрактов.

Также будет ужесточен запрет сотрудничества с двумя нефтяными гигантами РФ, а санкции введут еще против 117 танкеров "теневого флота" России.

Финансовый блок включает 5 пунктов, среди которых полный запрет транзакций с 5 российскими банками и расширение существующего запрета на российские электронные платежные системы, в частности "Мир".

Кроме того, применены дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в ВПК.

Относительно ограничения перемещений российских дипломатов новый механизм предполагает введение 3-месячного переходного периода.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Почему в ЕС откладывали новый санкционный пакет

Главред писал, что по словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, отсрочка 19-го пакета санкций против России была связана не столько с техническими деталями, сколько с поиском общей позиции между ЕС, США и Китаем.

Вашингтон настаивал на совместных действиях, однако возникали трудности, ведь после прихода к власти Дональда Трампа США фактически не расширяли ограничения против РФ, тогда как ЕС действовал более последовательно и принял программу отказа от российских энергоносителей до конца 2027 года. В самих США даже звучали идеи о возможных экономических проектах с Россией.

Санкции против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что накануне в Европейском Союзе придумали способ, как обойти позицию Венгрии и снизить риск вето на продление санкций против России.

Ранее министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации, который коснется крупных нефтяных компаний страны - "Роснефти" и "Лукойла".

Недавно стало известно, что США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи".

О персоне: Кая Каллас Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.

