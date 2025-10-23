"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

Главное:
- Евросоюз утвердил 19 пакет санкций против России
- Под ударом оказались не только российские, но и иностранные банки
- Передвижение дипломатов РФ ограничили
Европейский Союз сегодня, 23 октября, принял 19-й пакет санкций против страны-агрессора России. Об этом в соцсети X сообщила главный дипломат Евросоюза Кая Каллас.
По ее словам, этот пакет ограничений направлен на российские банки, криптовалютные биржи, а также организации в Индии и Китае. Также ЕС ограничивает передвижение российских дипломатов, чтобы противодействовать попыткам дестабилизации.
Детали о 19-м пакете санкций
В датском председательстве Совета ЕС корреспонденту ЕП рассказали, что новый санкционный пакет будет включать несколько блоков. Первый из них – энергетический. Он предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа – через 6 месяцев для краткосрочных контрактов и с 1 января 2027 для долгосрочных контрактов.
Также будет ужесточен запрет сотрудничества с двумя нефтяными гигантами РФ, а санкции введут еще против 117 танкеров "теневого флота" России.
Финансовый блок включает 5 пунктов, среди которых полный запрет транзакций с 5 российскими банками и расширение существующего запрета на российские электронные платежные системы, в частности "Мир".
Кроме того, применены дополнительные экспортные ограничения для усложнения доступа РФ к микросхемам и технологиям, которые могут использоваться в ВПК.
Относительно ограничения перемещений российских дипломатов новый механизм предполагает введение 3-месячного переходного периода.
Почему в ЕС откладывали новый санкционный пакет
Главред писал, что по словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, отсрочка 19-го пакета санкций против России была связана не столько с техническими деталями, сколько с поиском общей позиции между ЕС, США и Китаем.
Вашингтон настаивал на совместных действиях, однако возникали трудности, ведь после прихода к власти Дональда Трампа США фактически не расширяли ограничения против РФ, тогда как ЕС действовал более последовательно и принял программу отказа от российских энергоносителей до конца 2027 года. В самих США даже звучали идеи о возможных экономических проектах с Россией.
Санкции против России - последние новости
Напомним, Главред писал, что накануне в Европейском Союзе придумали способ, как обойти позицию Венгрии и снизить риск вето на продление санкций против России.
Ранее министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации, который коснется крупных нефтяных компаний страны - "Роснефти" и "Лукойла".
Недавно стало известно, что США выступают против плана Европейского Союза по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи".
О персоне: Кая Каллас
Кая Каллас - эстонская и европейская политическая деятельница, бывшая премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 до 22 июля 2024 года. С 1 декабря 2024 года - Высокий представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности, пишет Википедия.
