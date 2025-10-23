РФ ударила по жилым районам Киева: повреждены дома, школа, детский сад, синагога

Кратко:
- Обломки сбитых "Шахедов" упали в нескольких районах
- Пострадали 7 человек, пятеро госпитализированы
- Серьезно повреждены жилые дома, школа, детский сад, бизнес-центр и здание синагоги
В ночь на 23 октября российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. Падение обломков сбитых "Шахедов" зафиксировано в трех районах города. Пострадало здание синагоги.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в столице семь человек пострадали в результате вражеской атаки. Пятеро из них медики госпитализировали. Двое – на амбулаторном лечении.
В Подольском районе произошли возгорания в трех жилых домах. Взрывной волной повреждены окна в нескольких домах по разным адресам.
В одной из школ района выбило более 40 окон. В детском саду повреждена часть окон.
Пылали авто во дворах нескольких жилых домов. Обломки упали возле синагоги.
Смотрите видео - В Киеве повреждено здание синагоги:
В Оболонском районе взрывной волной в результате сбития БпЛА повреждены окна в одном из жилых домов.
Что говорят в ГосЧС
По данным спасателей, 7 человек травмированы в результате ночной атаки на Киев. Все пожары ликвидированы
В Подольском районе пожарные потушили пожар в квартире на первом этаже жилой пятиэтажки и расположенных во дворе авто. Чрезвычайники эвакуировали жителей.
Кроме того, в одной из многоэтажек частично разрушились кровля и две квартиры на восьмом этаже.
Поврежден фасад и остекление окон на территории одного из детских садов.
Также ликвидирован пожар в складских зданиях по нескольким адресам и возгорание двух автомобилей во дворе пятиэтажки.
В результате падения обломков поврежден один из бизнес-центров в Подольском районе.
В Деснянском районе города российский БпЛА попал в 21 этаж жилой двадцати четырехэтажки (обошлось без детонации), по другому адресу – в недострой.
Более 100 спасателей и 28 единиц техники ГосЧС привлекались к ликвидации последствий вражеской атаки.
Ракетно-дроновый удар по Киеву 22 октября 2025 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 22 октября российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.
В столице Украины наблюдались перебои со светом, вспыхнули пожары. Детальнее об атаке РФ на столицу Украины читайте в материале: В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу.
В Киевской области в результате российской атаки погибли четыре человека, двое из них - дети. В частности, жертвами стали: молодая женщина и двое детей - 12 лет и шести месяцев. Трагедия произошла в селе Погребы Броварского района. Тела погибших обнаружены на месте пожара частного дома.
Другие новости:
- "Россия наглеет": оккупанты атаковали дроном детский сад, 1 погибший, 7 пострадавших
- Полетят ли "Томагавки" по Москве: дипломат указал на важный нюанс
- В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшие
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред