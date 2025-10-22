В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой 'Шахедов'

В результате российской атаки дронов по Киеву зафиксировано падение обломков ударных БпЛА в трех локациях, в том числе по детскому саду, отметил Ткаченко.

Россия атакует столицу "Шахедами", что известно / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, t.me/SJTF_Odes

Россияне атакуют Киев дронами

Зафиксировано падение обломков на нескольких локациях, среди них - детский сад

Вечером, 22 октября, в Киеве прогремели взрывы. Столица Украины находится под атакой ударных БпЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Тревога связана с вражескими БпЛА над столицей. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!", - написал глава ОВА Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку дронов на столицу и заявил о работе сил ПВО.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул он.

Руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко впоследствии сообщил, что обломки сбитых целей упали в трех местах Подольского района столицы, сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.

"Предварительно одна из локаций - детский сад. Уточняем", - отметил он.

В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого дома обломками беспилотника, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 октября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Начиная с 19:00 21 октября, радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 433 воздушные цели - 28 ракет и 405 беспилотников различных типов.

Мониторинговые каналы предупреждают, что Россия может снова нанести массированный удар по территории Украины. Граждан призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В ночь и утро 22 октября под вражескую атаку попали несколько регионов, в частности Киевщина. В результате обстрела там погибла женщина, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Соседи рассказали подробности о погибших членах семьи.

