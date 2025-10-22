Укр
В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой "Шахедов"

Юрий Берендий
22 октября 2025, 23:08обновлено 22 октября, 23:56
В результате российской атаки дронов по Киеву зафиксировано падение обломков ударных БпЛА в трех локациях, в том числе по детскому саду, отметил Ткаченко.
В Киеве раздаются масштабные взрывы - столица Украины под атакой 'Шахедов'
Россия атакует столицу "Шахедами", что известно / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, t.me/SJTF_Odes

О чем говорится в материале:

  • Россияне атакуют Киев дронами
  • Зафиксировано падение обломков на нескольких локациях, среди них - детский сад

Вечером, 22 октября, в Киеве прогремели взрывы. Столица Украины находится под атакой ударных БпЛА. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Тревога связана с вражескими БпЛА над столицей. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!", - написал глава ОВА Тимур Ткаченко.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил атаку дронов на столицу и заявил о работе сил ПВО.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА, находитесь в укрытиях!", - подчеркнул он.

Руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко впоследствии сообщил, что обломки сбитых целей упали в трех местах Подольского района столицы, сейчас уточняется информация о возможных пострадавших.

"Предварительно одна из локаций - детский сад. Уточняем", - отметил он.

В Оболонском районе зафиксировано повреждение жилого дома обломками беспилотника, по предварительным данным, никто не пострадал.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Будут ли украинцы со светом зимой - мнение эксперта

Как писал Главред, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук оценил возможное развитие ситуации с электроснабжением в Украине зимой в случае продолжения российских атак. Он отметил, что точно предсказать события сложно, однако возможны два варианта развития - нейтральный или пессимистический. Оптимистического сценария, по его словам, пока нет. Нейтральный вариант возможен только в случае теплой зимы, но эксперт сомневается, что так и будет.

"Я не верил ни в первую теплую зиму, ни во вторую, ни в третью. Нейтральный сценарий, на мой взгляд, - это, в лучшем случае, режим 50/50: 12 часов свет есть, 12 - нет", - сказал Корольчук.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 22 октября Россия осуществила масштабный комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины, использовав ударные беспилотники, а также ракеты воздушного и наземного базирования. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Начиная с 19:00 21 октября, радиотехнические войска зафиксировали и сопровождали 433 воздушные цели - 28 ракет и 405 беспилотников различных типов.

Мониторинговые каналы предупреждают, что Россия может снова нанести массированный удар по территории Украины. Граждан призывают внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

В ночь и утро 22 октября под вражескую атаку попали несколько регионов, в частности Киевщина. В результате обстрела там погибла женщина, ее шестимесячная дочь и 12-летняя племянница. Соседи рассказали подробности о погибших членах семьи.

О персоне: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - украинский государственный деятель азербайджанского происхождения, начальник Киевской городской военной администрации с 31 декабря 2024 года, заместитель Министра развития общин и территорий Украины (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наблюдательного совета Укрпочты, бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности (15.08.2023 - 10.09.2024), бывший директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации (КГГА), пишет Википедия.

новости Киева война в Украине
Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность
"Было прямое попадание": российский дрон убил маму, младенца и 12-летнюю девочку

