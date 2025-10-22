Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

Коротко:
- Полесье интересуется арендой полузащитника Динамо Рубчинского
- Ротань планирует подписать Рубчинского уже зимой
- Динамо готово отпустить игрока только в аренду без выкупа
Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заинтересован в переходе полузащитника Динамо Валентина Рубчинского.
Как сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника 2.0, Ротань уже зимой планирует подписать хавбека на позицию опорного полузащитника, считая его "идеальным кандидатом для клуба".
По информации источника, киевский клуб готов отпустить Рубчинского только в аренду без права выкупа, поскольку рассчитывает на игрока в будущем. В этом сезоне Валентин еще не выходил на поле в составе "бело-синих".
Рубчинский ранее выступал за молодежные сборные Украины на Олимпиаде-2024 и Евро-2025, и тренерский штаб Динамо не планирует прощаться с ним окончательно.
Напомним, что в 9-м туре Полесье сыграло вничью с донецким Шахтером и сейчас с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, Кривбасса, на три очка.
