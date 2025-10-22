Полесье нацелилось на талант Динамо - сможет ли клуб подписать игрока

Полесье ищет новые трансферные решения, чтобы приблизиться к лидерам УПЛ и добывать очки

https://glavred.info/sport/polissya-nacililos-na-talant-dinamo-chi-zmozhe-klub-pidpisati-gravcya-10708724.html Ссылка скопирована

Ротань считает хавбека Динамо идеальным кандидатом для усиления состава / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, facebook.com/fcpolissya

Коротко:

Полесье интересуется арендой полузащитника Динамо Рубчинского

Ротань планирует подписать Рубчинского уже зимой

Динамо готово отпустить игрока только в аренду без выкупа

Главный тренер житомирского Полесья Руслан Ротань заинтересован в переходе полузащитника Динамо Валентина Рубчинского.

Как сообщает Telegram-канал Инсайды от Пасечника 2.0, Ротань уже зимой планирует подписать хавбека на позицию опорного полузащитника, считая его "идеальным кандидатом для клуба".

видео дня

По информации источника, киевский клуб готов отпустить Рубчинского только в аренду без права выкупа, поскольку рассчитывает на игрока в будущем. В этом сезоне Валентин еще не выходил на поле в составе "бело-синих".

Рубчинский ранее выступал за молодежные сборные Украины на Олимпиаде-2024 и Евро-2025, и тренерский штаб Динамо не планирует прощаться с ним окончательно.

Напомним, что в 9-м туре Полесье сыграло вничью с донецким Шахтером и сейчас с 16 очками занимает 5-е место в турнирной таблице УПЛ, отставая от лидера, Кривбасса, на три очка.

Последние новости спорта

Как сообщал Главред, известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

Напомним, что в команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года.

Кроме того, французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура".

Читайте также:

Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали. В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред