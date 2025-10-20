Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

Вы узнаете:
В команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года, сообщает The Ring.
По словам Лапина, следующий бой Усика состоится именно в этот период, и соперником станет победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Их бой запланирован на 25 октября в Лондоне, а его результат определит обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет украинец.
Представитель Усика также сообщил, что боксер успешно завершил реабилитацию после травмы спины и находится в отличной физической форме.
"Он чувствует себя хорошо и находится в прекрасной форме", - отметил Лапин.
Кроме того, директор чемпиона добавил, что Усик планирует провести еще около пяти поединков. В то же время, по его словам, Тайсон Фьюри пока не рассматривается среди потенциальных соперников.
Относительно Мозеса Итаумы, Лапин подчеркнул, что молодому боксеру еще нужно доказать свое право встретиться с украинцем:
"Только после победы над супертяжем из топ-10 он будет рассматриваться соперником Усика".
