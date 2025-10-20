Укр
Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

Руслан Иваненко
20 октября 2025, 23:50
228
Сергей Лапин сообщил, что Усик завершил реабилитацию после травмы и находится в отличной физической форме, готов к новым спортивным вызовам.
Усик, бокс
Команда Усика раскрыла планы на несколько следующих боев / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

В команде абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика раскрыли детали относительно его будущих выступлений. По информации директора спортсмена Сергея Лапина, украинец планирует вернуться на ринг в первой половине 2026 года, сообщает The Ring.

По словам Лапина, следующий бой Усика состоится именно в этот период, и соперником станет победитель поединка между Джозефом Паркером и Фабио Уордли. Их бой запланирован на 25 октября в Лондоне, а его результат определит обязательного претендента на титул WBO, которым сейчас владеет украинец.

Представитель Усика также сообщил, что боксер успешно завершил реабилитацию после травмы спины и находится в отличной физической форме.

"Он чувствует себя хорошо и находится в прекрасной форме", - отметил Лапин.

Кроме того, директор чемпиона добавил, что Усик планирует провести еще около пяти поединков. В то же время, по его словам, Тайсон Фьюри пока не рассматривается среди потенциальных соперников.

Относительно Мозеса Итаумы, Лапин подчеркнул, что молодому боксеру еще нужно доказать свое право встретиться с украинцем:

"Только после победы над супертяжем из топ-10 он будет рассматриваться соперником Усика".

Александр Усик
Александр Усик / Инфографика: Главред

Об источнике: The Ring

The Ring (или Ring Magazine) - американский ежемесячный журнал, посвященный профессиональному боксу. Издание считается одним из старейших и самых авторитетных в мире бокса. Журнал ведет официальные рейтинги спортсменов и присваивает звания чемпиона мира в различных весовых категориях.

Издание было основано в 1922 году в Нью-Йорке журналистом Натом Флейшером, который возглавлял его в течение полувека - до своей смерти в 1972 году. Первый номер "The Ring" вышел 22 февраля 1922 года. Сначала журнал освещал как бокс, так и борьбу, однако впоследствии сосредоточился исключительно на боксе. Википедия

Александр Усик новости бокса
