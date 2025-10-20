Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

Кратко:
- Забарный отыграл весь матч ПСЖ против "Страсбура"
- Украинский защитник коснулся мяча 127 раз и отдал 118 передач
- Матч состоялся 17 октября в рамках 8-го тура Лиги 1
Французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура". Об этом пишет Sport.ua.
"Действительно, его игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас сложилось впечатление, что он прибавил и освоился, но со "Страсбуром" он провел не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно", - заявил Турре в эфире программы After Foot на канале RMC.видео дня
По данным "Зеркала недели", 17 октября Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч. В течение игры он коснулся мяча 127 раз, совершил три отбора, один вынос и один перехват, выиграл три из пяти дуэлей, допустил семь потерь мяча и отдал 118 передач, из которых точными были 112 (95%).
Последние новости спорта
Как сообщал Главред, защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля оказался в центре громкого скандала из-за активности в соцсетях. В сети заметили, что футболист поставил "лайки" нескольким видео с российским контентом.
Кроме того, киевское "Динамо" во втором туре Лиги конференций встретится с турецким "Самсунспором". В этом поединке команде не поможет ветеран Андрей Ярмоленко.
Напомним, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров во время предматчевой пресс-конференции эмоционально ответил на вопрос о возможном переходе в греческий "Панатинаикос", подтвердив интерес со стороны клубов, но подчеркнув свою преданность национальной команде.
Читайте также:
- Ломаченко может снова выйти на ринг: соперником может стать легенда бокса
- "Я бы с удовольствием его потревожил": Усик получил неожиданный вызов
- Футболист сборной Украины лайкал российский контент - детали громкого скандала
О персоне: Илья Забарный
Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024).
Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо".
По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports.
12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред