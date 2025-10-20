Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

Французский журналист критикует Забарного после неудачного матча со Страсбуром.

Жан-Луи Турре подчеркивает проблемы Забарного в передачах и отборах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/illiazabarnyi

Забарный отыграл весь матч ПСЖ против "Страсбура"

Украинский защитник коснулся мяча 127 раз и отдал 118 передач

Матч состоялся 17 октября в рамках 8-го тура Лиги 1

Французский журналист Жан-Луи Турре высказал критику в адрес украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного после матча 8-го тура Лиги 1 против "Страсбура". Об этом пишет Sport.ua.

"Действительно, его игра не была выдающейся... У него было много проигранных единоборств, очень посредственные передачи. Раньше у нас сложилось впечатление, что он прибавил и освоился, но со "Страсбуром" он провел не очень хороший матч. Нет, этого недостаточно", - заявил Турре в эфире программы After Foot на канале RMC. видео дня

По данным "Зеркала недели", 17 октября Забарный вышел в стартовом составе ПСЖ и провел на поле весь матч. В течение игры он коснулся мяча 127 раз, совершил три отбора, один вынос и один перехват, выиграл три из пяти дуэлей, допустил семь потерь мяча и отдал 118 передач, из которых точными были 112 (95%).

О персоне: Илья Забарный Илья Забарный - украинский футболист, защитник клуба "Пари Сен-Жермен" и сборной Украины. Участник двух чемпионатов Европы (2020 и 2024). Родился 1 сентября 2002 года в Киеве. Воспитанник киевского "Динамо". По итогам сезона 2024/25 сыграл 36 матчей и вошел в символическую сборную самых быстрых игроков АПЛ по версии статистического портала Gradient Sports. 12 августа 2025 года перешел в "Пари Сен-Жермен", подписав контракт со столичным клубом на пять лет. Сумма трансфера составила 63 млн евро, еще 3 млн евро предусмотрены в виде бонусов, став самым дорогим центральным защитником в истории клуба.

