"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

Журналист рассказал, как авторитет футболиста превышает влияние Шовковского в команде и на результат матчей.

Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

"Можете воспринимать как инсайд, но в прошлом сезоне Ярмоленко имел очень важное влияние на раздевалку. Шовковский такого влияния не имел, у Андрея - было. Динамо отстранило одного из работников - его связывают с конфликтом Ярмоленко и Шовковского. Посмотрите в матче с Зарей сейчас, как Ярмоленко возле поля подсказывал и игроки его слушали", - сказал Вацко на своем YouTube-канале. видео дня

При этом журналист отметил, что руководство клуба не планирует увольнять Шовковского, несмотря на посредственные результаты и внутренний конфликт.

Слухи о конфликте в августе - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским в августе была значительно преувеличена. Журналист Игорь Бурбас сообщал о якобы изгнании игрока с тренировки перед матчем квалификации ЛЧ против "Пафоса" из-за недовольства самоотдачей футболиста.

Однако сам тренер опроверг эти слухи, отметив: "В команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы... Это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это показали, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все и улыбнулись".

Эксперты подчеркивают, что такие информационные преувеличения часто возникают в медиапространстве и не отражают реальное положение дел в команде. Конфликты между игроками и тренерами - нормальная часть внутренней динамики клуба, но они редко влияют на работу команды на поле.

