"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

Руслан Иваненко
21 октября 2025, 20:53
298
Журналист рассказал, как авторитет футболиста превышает влияние Шовковского в команде и на результат матчей.
Шовковский
Футболисты прислушиваются к советам Ярмоленко во время матчей и тренировок/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/oleksandr.shovkovskyi, instagram.com/dynamomania

Кратко:

  • Ярмоленко влияет на раздевалку "Динамо" больше, чем тренер
  • Влияние игрока перевешивает авторитет Шовковского в команде

Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко заявил, что у вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко большее влияние на команду, чем у тренера Александра Шовковского.

"Можете воспринимать как инсайд, но в прошлом сезоне Ярмоленко имел очень важное влияние на раздевалку. Шовковский такого влияния не имел, у Андрея - было. Динамо отстранило одного из работников - его связывают с конфликтом Ярмоленко и Шовковского. Посмотрите в матче с Зарей сейчас, как Ярмоленко возле поля подсказывал и игроки его слушали", - сказал Вацко на своем YouTube-канале.

видео дня

При этом журналист отметил, что руководство клуба не планирует увольнять Шовковского, несмотря на посредственные результаты и внутренний конфликт.

Слухи о конфликте в августе - мнение эксперта

Как писал Главред, ситуация между Андреем Ярмоленко и Александром Шовковским в августе была значительно преувеличена. Журналист Игорь Бурбас сообщал о якобы изгнании игрока с тренировки перед матчем квалификации ЛЧ против "Пафоса" из-за недовольства самоотдачей футболиста.

Однако сам тренер опроверг эти слухи, отметив: "В команде всегда происходят какие-то события. Но чтобы им уделялось такое внимание и делались такие катастрофические выводы... Это уже ни на какую голову не налазит. Если бы все произошло так, как это показали, то, думаю, вы бы не увидели Андрея в стартовом составе на следующий матч. Мы с ним посмотрели на это все и улыбнулись".

Эксперты подчеркивают, что такие информационные преувеличения часто возникают в медиапространстве и не отражают реальное положение дел в команде. Конфликты между игроками и тренерами - нормальная часть внутренней динамики клуба, но они редко влияют на работу команды на поле.

О персоне: Александр Шовковский

Александр Владимирович Шовковский (род. 2 января 1975, Киев) - украинский футбольный тренер и бывший вратарь, большинство карьеры которого прошло в "Динамо" (Киев).

Занимает 7-е место по количеству матчей за национальную сборную Украины.

Один из четырех вратарей в истории, которые провели более 100 матчей в Лиге чемпионов УЕФА.

Один из шести игроков, игравших в Лиге Европы после 40 лет.

В еврокубках сыграл 144 матча, 44 из которых завершил "на ноль".

Первый вратарь на чемпионатах мира, который не пропустил ни одного мяча в серии послематчевых пенальти (ЧМ-2006).

Сейчас является главным тренером "Динамо" (Киев). wikipedia

Александр Шовковский Андрей Ярмоленко новости Динамо Киев новости спорта
