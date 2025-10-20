Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

Предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.

https://glavred.info/world/evrosoyuz-hochet-izmenit-pravila-chlenstva-radi-ukrainy-politico-10707809.html Ссылка скопирована

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето

Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными членами ЕС

В Европе рассматривают предложение об изменениии правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению Украины в блок.

Как пишет Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами.

видео дня

"Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве областей политики", - заявил Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии.

"Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - говорится в сообщении.

Эта инициатива позволит странам, находящимся в настоящее время на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето - право, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.

"План присоединения новых членов без полного права голоса "гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕС. Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю чёткие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным", - заявил Хофрайтер.

В преддверии предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед по переговорам без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз. Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Читайте также:

Об источнике: Politico Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред