Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

Виталий Кирсанов
20 октября 2025, 08:23
791
Предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами.
Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины
Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Кратко:

  • Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето
  • Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными членами ЕС

В Европе рассматривают предложение об изменениии правил членства в Евросоюзе. Согласно новому механизму, новые страны могут присоединиться к ЕС без права голоса, что может сделать таких лидеров, как премьер-министр венгрии Виктор Орбан, более сговорчивыми к вступлению Украины в блок.

Как пишет Politico, ссылаясь на источники в дипломатических кругах, предложение об изменении правил членства в ЕС находится на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми действующими странами. Идея заключается в том, что новые члены получат полные права после того, как ЕС полностью изменит свою систему функционирования, чтобы затруднить наложение вето отдельными странами.

видео дня

"Будущие члены должны быть обязаны отказаться от права вето до тех пор, пока не будут реализованы ключевые институциональные реформы, такие как введение квалифицированного большинства в большинстве областей политики", - заявил Антон Хофрайтер, председатель Комитета по европейским делам Бундестага Германии.

"Расширение не должно замедляться блокированием реформ отдельными государствами-членами ЕС", - говорится в сообщении.

Эта инициатива позволит странам, находящимся в настоящее время на пути к членству, таким как Украина, Молдова и Черногория, пользоваться многими преимуществами членства в ЕС, но без права вето - право, которое правительства ЕС всегда ценили как важнейший инструмент предотвращения нежелательной для них политики ЕС.

"План присоединения новых членов без полного права голоса "гарантировал бы нам возможность действовать даже в расширенном ЕС. Из обсуждений с представителями западнобалканских государств я получаю чёткие сигналы о том, что такой подход считается конструктивным и жизнеспособным", - заявил Хофрайтер.

В преддверии предстоящей оценки Комиссией состояния переговоров о расширении с различными странами-кандидатами один из дипломатов ЕС предположил, что Комиссия могла бы также попытаться ускорить процесс расширения, двигаясь вперед по переговорам без необходимости получения официального одобрения всех 27 стран ЕС каждый раз. Это также позволило бы избежать предоставления Орбану права вето на каждом этапе переговоров.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как писал Главред, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что сейчас стоит отложить вопрос вступления Украины в НАТО из-за продолжающейся войны, а дискуссии о вступлении государства в Европейский Союз являются преждевременными.

Читайте также:

Об источнике: Politico

Politico (изначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в области политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединенных Штатах и ​​на международном уровне, публикуя статьи, посвященные политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия.

Идеологически освещение Politico было описано как центристское в отношении американской политики и атлантистское в отношении международной политики.
В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE.

Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider.

Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Данный проект – совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer.

Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания – события в Европе и политика ЕС. Считается одним из наиболее влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз война в Украине Politico война России и Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:17Украина
У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мосту

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мосту

09:00Интервью
Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Украина согласилась на безусловное прекращение огня - как ответила Россия

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 октября: Львам - тревога, Ракам - риск

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:27

"Тревоги бесконечные": что сейчас происходит с Софией Ротару

09:17

Возобновит наступление: в ISW сказали, почему Путин стремится получить Донбасс

09:08

Трампу плевать на поствоенное будущее: почему Путин и дальше будет "петлять"мнение

09:00

У Украины есть ракеты лучше Tomahawk: Гетьман – об ударах по Кремлю, Останкино и Керченскому мостуВидео

08:34

Приходят и уходят: 5 знаков зодиака, которые плохо умеют распоряжаться деньгами

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
08:23

Евросоюз хочет изменить правила членства ради Украины – Politico

08:22

Решение по "Томагавкам" для Украины еще открыто - вице-президент США

08:12

Карта Deep State онлайн за 20 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:25

РФ ударила по энергосистеме Черниговщины: без света 2,7 тыс. человек

Реклама
06:58

Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

06:02

Унижение Европы: этот визит в Будапешт должен стать символом бессилиямнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с меломаном в наушниках за 45 секунд

04:00

Забарный попал под критику: почему эксперт жестко раскритиковал защитника

03:24

Гороскоп на завтра 21 октября: Близнецам - внезапная прибыль, Рыбам - конфликт

02:30

Прорыв в медицине: простой анализ крови выявляет десятки видов опасных болезней

02:26

В полном составе: как сейчас выглядят дети Иглесиаса и Курниковой

01:30

Дженнифер Лопес пожаловалась, что мужья ее не любили - в ответ ее обвинили в неверности

00:34

"Фактическое окружение" после прорыва: как ВСУ остановили самое быстрое наступление РФ

00:19

Виталий Кличко признался, как сложились его отношения с бывшей женой

19 октября, воскресенье
22:59

Сергей Притула вывел семью в свет: сын - копия, принцессы и очаровательная жена

Реклама
22:47

"Постоянно ругался" и игнорировал карту: FT раскрыли, что Трамп требовал от Зеленского

22:35

Как по-украински сказать "капюшон" - правильный вариант слышали единицыВидео

21:36

Влупит мороз, а потом придет потепление: в Украине будет резко меняться погода

21:32

Нельзя одалживать и не только: что скрывают древние суеверия и приметы о яйцах

20:48

Почти 200 человек под землей: РФ массированно атаковала шахту на Днепропетровщине

20:17

Украинский битмейкер в Канаде взорвал TikTok: его музыка набрала 400 миллионов прослушиваний

20:03

Отключение света в Украине: Укрэнерго раскрыло, где завтра не будет электричества

20:02

Ценный продукт в Украине исчезает с полок - дефицит провоцирует рост цен

19:55

Встреча Трампа и Путина в Будапеште - это политический кошмар для Европымнение

19:53

Все решится за недели: раскрыт самый большой страх Путина и сценарий окончания войны

19:43

Снег ворвется почти во все области: синоптики дали неожиданный прогноз

19:19

Не просто "три ромба": что на самом деле кроется за философией логотипа Mitsubishi

18:47

На каких оборотах двигатель авто "самоочищается" - эксперты раскрыли секрет

18:41

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 октября

18:09

Динамо имеет серьезные кадровые потери: кто не выйдет на поле против Самсунспора

18:07

После объявления о романе: Lida Lee похвасталась нежными поцелуями

17:40

"Он что-то возьмет": Трамп сделал громкое заявление о территориях Украины по итогам войныВидео

17:25

Виноградарь раскрыл "козырную карту": как подготовить виноград к зиме без ошибокВидео

17:01

Зеленский сделал заявление о встрече с глазу на глаз с Путиным и назвал его страх

16:43

Украинцам придется платить за пребывание в США - что известно о новых правилах

Реклама
16:24

FPV-дроны РФ готовят неожиданные удары: какие три города под особой угрозой

16:17

Почему Путин не пойдет на окончание войны - FT назвали истинную цель Кремля в Украине

16:14

Украинцам завышали тарифы на коммуналку на миллионы: кому вернут средства

15:42

Тяжелые дни уже позади для этих знаков зодиака: кто обретет счастье

15:33

В Париже за семь минут ограбили Лувр: украдены "бесценные драгоценности"

15:27

После подписания "мирного соглашения" Трампа: война в Израиле снова возобновилась

15:15

Секрет горячих батарей: всё решает одна простая процедура с радиаторамиВидео

14:42

Эти дни - самые холодные: синоптик назвала дату, когда ждать потепления

14:41

Почему самый короткий месяц в истории длился 21 день и при чем здесь РождествоВидео

14:21

Чикатило обманули: последние мольбы маньяка перед казнью и тайна его могилы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Рецепты
Легкие десертыСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять