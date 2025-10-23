Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

Шансы Трампа на окончание войны действительно высоки.

Зеленский не зря говорил, что Трамп может закончить войну / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сказал Огрызко:

Трамп может приблизить Украину к окончанию войны

Передача Украине необходимого оружия играет ключевую роль в прекращении войны

Трамп вместо предоставления оружия снова начал попытки дипломатии

Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что американский лидер Дональд Трамп имеет большие шансы закончить войну в Украине.

И украинский глава государства прав. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Как Трамп может ускорить окончание войны

По словам эксперта, президент США может предоставить Украине необходимые средства поражения. Это значительно ускорит процесс, ведь Украина также имеет собственные средства поражения, такие как ракеты "Фламинго".

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

"Арсенал достаточно серьезный, большой и очень эффективный. Но этот процесс (окончание войны - Главред) был бы значительно быстрее, если бы мы сейчас сразу получили то, что нам нужно для того, чтобы комбинированно уничтожать российскую военную и промышленную инфраструктуру, которая обеспечивает войну", - пояснил Огрызко.

Поэтому Трамп мог бы сыграть огромную ускоряющую роль. Однако пока американский лидер почему-то в очередной раз "затормозил" и сменил тему, снова обсуждая дипломатию.

Как Трамп оценивает шансы Украины на победу в войне

Недавно Главред писал, что Дональд Трамп вышел с заявлением, в котором подчеркнул, что Украина могла бы выиграть войну и сохранить свою территорию, но сейчас, по его мнению, ситуация выглядит несколько иначе.

"Я не думаю, что они выиграют, но они все еще могут выиграть. Я никогда не говорил, что они выиграют. Я сказал, что они могут выиграть. Все может произойти. Вы знаете, война - это очень странная вещь. Много плохого случается, много хорошего случается", - добавил президент США.

Заявления Трампа относительно войны в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что президент США заявил, что не говорил Владимиру Зеленскому отдать Донбасс России. По его словам, США считают, что стороны должны остановиться на тех линиях, на которых они находятся сейчас.

Ранее также Дональд Трамп объявил об отказе от запланированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Главной причиной отмены переговоров, по словам американского президента, стало ощущение, что договоренности могут не принести желаемого результата.

Накануне стало известно, что Трамп также заявил, что якобы у Путина уже есть "определенная собственность" в Украине, которую он заберет по итогам войны. Далее он добавил, что имеет в виду украинские территории.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

