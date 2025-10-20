Разговор был далек от дипломатического: Трамп призвал Зеленского пойти на уступки РФ

Встреча в Белом доме стала разочарованием для украинской стороны, пишет Reuters.

Трамп отрицает, что заставлял Зеленского согласиться отдать России весь Донбасс / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Трамп не просил Зеленского отдать Донбасс Путину

Президент США хочет замораживания конфликта по линии боевого соприкосновения

Переговоры Трампа и Зеленского прошли в напряженной атмосфере

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил Владимиру Зеленскому отдать Донбасс России.

По его словам, США считают, что стороны должны остановиться на тех линиях, на которых они находятся сейчас.

"Все остальное очень сложно согласовывать. Если начинать говорить: вы берете это, мы берем то, там так много разных вариантов. Поэтому я говорю, что они должны остановиться прямо сейчас на линиях фронта, возвращаться домой, перестать убивать людей и все", - сказал глава Белого дома.

Также Трамп ответил на вопрос журналиста о том, что, по его мнению, должно произойти с Донбассом.

"Пусть остается так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, что Россия уже контролирует 78% территории. Оставьте все, как есть сейчас. Они могут что-то согласовать позже", - добавил лидер США.

Разговор Трампа и Зеленского был далек от дипломатического - СМИ

Тем временем излание Reuters сообщат со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров, что пятничная встреча между Трампом и Владимиром Зеленским прошла в напряженной атмосфере.

Обсуждение завершилось позицией Трампа о замораживании конфликта на нынешних линиях разграничения.

Отмечается, что встреча стала разочарованием для украинской стороны. Зеленский ожидал убедить американского лидера предоставить Киеву дальнобойные крылатые ракеты Tomahawk, способные поражать цели в глубине российской территории. Однако, как сообщил в воскресенье вице-президент Джей Ди Вэнс, Трамп еще не принял окончательного решения по этому вопросу.

По данным нескольких источников, разговор был далек от дипломатического.

"Это было довольно плохо", – сказал один из собеседников, утверждая, что послание Трампа сводилось к тому, что "ваша страна замерзнет, и ваша страна будет уничтожена", если Украина не заключит соглашение с Россией.

Другой источник отрицал использование слова "уничтожена", но оба подтвердили, что Трамп несколько раз прибегнул к ненормативной лексике.

У собеседников сложилось впечатление, что на позицию Трампа сильно повлиял его разговор с Владимиром Путиным, который состоялся накануне. По данным Financial Times, во время этого разговора Путин предложил территориальный обмен: Украина отказывается от Донецкой и Луганской областей в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей. Один из источников издания утверждает, что Трамп сказал Зеленскому, что Путин угрожал "уничтожить" Украину, если она не согласится.

Отказ от этой территории, по словам одного из источников Reuters, сделает остальную Украину гораздо более уязвимой к дальнейшим российским атакам и будет равнозначным "самоубийству".

Сообщается, что среди американских чиновников наиболее агрессивно убеждал украинскую сторону согласиться на российское предложение спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам одного из источников, он апеллировал к тому, что в Донецкой и Луганской областях проживает значительная часть русскоязычного населения.

Стив Уиткофф и Кит Келлог - что о них известно / Инфографика: Главред

Переговоры сторон - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проводят в Белом доме встречу с Зеленским.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Зачем Путину мирные переговоры: мнение эксперта

Глава РФ Владимир Путин не заинтересован в проведении серьезных мирных переговоров. Его главная цель - избежать новых американских санкций. Такое мнение озвучил председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

По его словам, россияне не способны вести настоящие переговоры и никогда серьезно их не вели. Для них все, включая переговоры, является инструментом войны и манипуляций.

"Он [Путин] может имитировать переговоры, но с одной целью: чтобы у Трампа не было оснований ввести серьезные санкции. Цель Путина во время таких "переговоров" - избежать масштабных ограничений против РФ и ее союзников. По сути, он повторяет старые нарративы о якобы "капитуляции Украины. Россияне и Путин могут что-то делать только под бешеным давлением. Тогда здесь и переговоров не надо", - сказал Мережко в интервью Главреду.

О персоне: Александр Мережко Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

