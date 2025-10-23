Оккупанты сдаются в плен десятками: ВСУ продвигаются на ключевых участках фронта

Украинских военных заметили в отдельных районах, где ранее присутствовали только оккупанты.

https://glavred.info/front/okkupanty-sdayutsya-v-plen-desyatkami-vsu-prodvigayutsya-na-klyuchevyh-uchastkah-fronta-10708784.html Ссылка скопирована

Какие изменения произошли в районе Доброполья и Покровска / Коллаж: Главред, фото: скрин с ISW, Генштаб ВСУ

Что сообщили аналитики:

В районе Доброполья и Покровска ВСУ удалось продвинуться вперед

Оккупантов во время освобождения ВСУ Кучерова Яра массово захватили в плен

Армия РФ не прекращает попыток штурмов в районе Покровска и Доброполья

Силы обороны Украины кроме эффективной обороны на всех участках фронта, иногда проводят контрнаступательные операции. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны(ISW).

В частности, на Покровском направлении недавние успешные действия украинских военных позволили им продвинуться вперед в районе двух критически важных городов.

видео дня

Что известно о последних продвижениях ВСУ

Аналитики ISW проанализировали геолокационные кадры от 22 октября, свидетельствующие об освобождении украинскими защитниками населенного пункта Кучеров Яр, который находится на северном похожи от города Доброполье и недалеко от Покровска.

Согласно сообщению воздушно-десантных войск Украины, во время освобождения села также более 50 российским оккупантам пришлось сложить оружие и сдаться в плен.

Кроме этого украинские военные сохраняют позиции и недавно продвинулись в районе трассы в западной части Покровска. На этом участке ранее сохраняли присутствие оккупационные войска РФ, однако геолокационные кадры от 20 октября указывают на успех Сил обороны Украины.

Покровск / Инфографика: Главред

Где продвигаются оккупанты

В ISW отметили, что на Добропольском направлении армия страны-агрессора России продолжает атаковать украинские силы в районе Шахматного, Заповедного и Маяка. Также у оккупантов есть продвижение в районе Покровска.

Как ситуацию в районе Доброполья оценивают военные

Главред писал, что по данным подполковника Арсена Димитрика, на Добропольском направлении у врага дела идут плохо. А все потому, что российская армия потеряла там десять тысяч человек живой силы и попала в две зоны окружения, из которых оккупанты выйти не могут.

Фактически армия РФ оказалась в ловушке в двух "кольцах". Поэтому военный ожидает, что россияне продержатся там еще недолго.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что Силы обороны Украины отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Ранее военный предупредил, что в случае захвата города Купянск в Харьковской области россияне получают возможность захватить Волчанск, расположенный на севере Харьковщины, а также продвинуться к линии Изюм-Балаклея.

Накануне стало известно, что на Северо-Слобожанском направлении украинские защитники провели специальные действия, в результате которых подтверждено уничтожение 13 российских военных.

Больше новостей:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред