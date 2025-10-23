В Копейске прогремели взрывы: горит завод, снабжающий войну РФ против Украины

Завод "Пластмасс" в Челябинской области является частью российского военно-промышленного комплекса.

https://glavred.info/world/v-kopeyske-progremeli-vzryvy-gorit-zavod-snabzhayushchiy-voynu-rf-protiv-ukrainy-10708775.html Ссылка скопирована

Завод "Пластмасс" в Копейске охвачен огнем / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress

Кратко:

На оборонном заводе "Пластмасс" в Копейске произошла серия мощных взрывов

Предприятие производит боеприпасы и взрывчатку

Подтверждено не менее 9 погибших, есть пропавшие без вести и пострадавшие

Вечером 22 октября в городе Копейск Челябинской области России прогремели взрывы. На заводе "Пластмасс", который производит боеприпасы и взрывчатые вещества, начался сильный пожар.

Как пишет российское издание Известия со ссылкой на заявление местного губернатора Алексея Текслера, в результате взрывов на заводе в Копейске погибли по меньшей мере 9 человек.

видео дня

Также в результате инцидента есть пропавшие без вести.

Первые взрывы на заводе в Копейске прогремели еще около 22:30 часов. Впоследствии стало известно о четырех погибших и по меньшей мере пяти пострадавших из-за взрывов.

По данным росСМИ, информация об атаке беспилотников на завод, предварительно, не подтверждается.

Над заводом виден дым / Фото: t.me/astrapress

В свою очередь, мониторинговые каналы утверждают о том, что причиной взрывов в Копейске является атака беспилотников. По свидетельствам местных жителей, завод атаковали по меньшей мере три дрона.

Около полуночи Telegram-канал Astra сообщил, что на заводе "Пластмасс" прогремел повторный взрыв. Губернатор Челябинской области уточнил, что взрыв произошел на месте возгорания.

По состоянию на 02:30 часов количество погибших возросло до 9.

На месте инцидента работают российские оперативные службы. Последствия уточняются.

Город Копейск расположен неподалеку от Челябинска. Расстояние от него до украинской границы достигает 1700 километров.

Завод "Пластмасс" принадлежит холдингу АО "Технодинамика" госкорпорации "Ростех". Предприятие является частью российского военно-промышленного комплекса и занимается поставкой необходимых компонентов для российско-украинской войны.

Завод производит боеприпасы и взрывчатые вещества, а также работает с технологиями, которые прямо поддерживают операции ВС РФ против Украины.

Удары ВСУ вглубь России - последние новости

Как писал Главред, 11 октября Служба безопасности Украины нанесла дальнобойный удар по российскому нефтеперерабатывающему заводу "Башнафта-УНПЗ", расположенному в городе Уфа, Республика Башкортостан, примерно в 1400 километрах от украинской границы.

В ночь на 6 октября на территории страны-агрессора РФ прогремели взрывы. В частности, громко было в Туапсе Краснодарского края и Дзержинске Нижегородской области, а также в Белгородской и Брянской областях. Под удар попал стратегический объект - завод им. Свердлова, являющийся одним из крупнейших российских производителей промышленных взрывчатых веществ.

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по нескольким ключевым нефтеперерабатывающим объектам России. Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, целями стали Саратовский и Новокуйбышевский НПЗ, а также линейно-производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара".

Куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть в РФ: мнение эксперта

Ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман считает, что ВСУ должны наносить удары по центрам принятия решений в РФ — таким как Кремль и телецентр Останкино. Такие атаки могут иметь сильный эмоциональный и политический эффект на российское общество. Однако реальную военную пользу принесли бы удары по заводам, нефтеперерабатывающим предприятиям и военной инфраструктуре России.

"Надо бить по Кремлю и Останкино, потому что это центры принятия решений и военные объекты. Нанося удары по ним, мы не нарушим международное законодательство", - сказал Гетьман во время чата на Главреде.

По его мнению, демонстрация уязвимости символических или центровых объектов могла бы подорвать образ власти.

Другие новости:

О персоне: Алексей Гетьман Алексей Гетьман (родился 19 апреля 1962 года в Киеве) – украинский военный эксперт и аналитик, майор Вооруженных сил Украины в отставке. Ветеран российско-украинской войны.После начала полномасштабного вторжения России в Украину активно комментирует события войны на радио, телевидении и интернет-ресурсах. В 2012 и 2014 годах участвовал в выборах в Верховную Раду, но народным депутатом не стал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред