В Сумах дрон РФ ударил по железнодорожной станции: есть пострадавшие

Анна Ярославская
23 октября 2025, 06:54
На данный момент информация о полном масштабе разрушений и последствиях удара уточняется.
В Сумах ночью атаковали железнодорожную станцию беспилотником / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Кратко:

  • РФ атаковала Сумы
  • Под удар попала железнодорожная станция
  • Пострадали два человека

В ночь на 23 октября российский дрон ударил по железнодорожной станции в Сумах. В результате пострадали два челровека. Подробности инцидента и последствия атаки уточняются.

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram, около 3:00 ночи враг нанес удар БпЛА по территории железнодорожной станции в Сумах.

В результате "прилета" двое пострадавших - работники железной дороги.

35-летний мужчина госпитализирован в больницу. 28-летнему мужчине была оказана помощь на месте.

На данный момент информация о полном масштабе разрушений и последствиях удара уточняется.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

В администрации города отметили, что оперативные службы продолжают работать на месте инцидента, оценивая состояние инфраструктуры и принимая меры для восстановления нормальной работы станции.

Ракетно-дроновый удар по Украине 22 октября 2025 - что известно

Как писал Главред, в ночь на 22 октября российская армия атаковала ударными дронами Киев, агломерацию Днепра, Запорожья, Кременчуга, Конотопа, Измаила и Чернигова. Также оккупанты запустили по Украине ракеты. Есть разрушения, жертвы и пострадавшие. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура.

Детальнее об атаке РФ на столицу Украины читайте в материале: В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицу.

Российские оккупационные войска нанесли девять ударов дронами-камикадзе по Запорожью. В городе вспыхнули пожары. Есть пострадавшие.

В Полтавской области под удар попали объекты нефтегазовой промышленности в Миргородском районе.

В связи с ракетно-дроновым обстрелом в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения. Восстановительные работы продолжаются там, где сейчас это позволяет безопасность.

Из-за российского обстрела повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Часть участков осталась без электроснабжения, что усложнило движение поездов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что очередная атака РФ на Украину доказывает, что Россия не чувствует достаточного давления за затягивание войны.

  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025
    Последствия атаки РФ на Украину 22 октября 2025 Фото: ГосЧС

